Wohl jeder Mensch hat Freunde oder Verwandte, die an Krebs leiden oder daran gestorben sind. Ganze Forschungsinstitute beschäftigen sich mit dieser verheerenden Krankheit, Wissenschaftskongresse zum Austausch neuer Erkenntnisse werden abgehalten, die Medien rufen abwechselnd "Alarm!" und "Hurra!", und Kräuterheiler führen Glaubenskriege gegen Schulmediziner. Krebs ist unheimlich, unberechenbar und, letztendlich, unergründlich. Die Mitarbeiter des Krebsinformationsdienstes haben allein im vergangenen Jahr von 75 000 Anrufern Fragen beantwortet und die häufigsten nun in ihrem Buch "Thema Krebs" zusammengestellt.

Vor acht Jahren wurde der Servicedienst am Heidelberger Krebsforschungszentrum eingerichtet. Die Anrufer wollten Aufklärung über das Wesen der Krankheit, über Auslöser und Ursachen, über Vorbeugung, Therapie und Nachsorge. Aus diesen Themenkomplexen wurden gut 500 Fragen aufgegriffen. Die Verfasser des Buches wissen dabei sehr gut, daß ihr Publikum mit Fachbegriffen sowie mit hochgestochenen Theorien und Hypothesen nichts anfangen kann, und bleiben, was die Sprache und den Umfang der Antworten betrifft, auf dem Niveau eines Arzt Patienten Gesprächs eines Gesprächs zumindest, wie man es sich wünschen würde.

Eine Frage aus dem täglichen Leben: "Kann Kautabak Krebs verursachen?" Antwort: "Bei Tabakkauern ist eindeutig ein erhöhtes Risiko für die Entstehung von Mundhöhlenkrebs gegeben", was eine Studie der Weltgesundheitsorganisation belege. Wir erfahren hier außerdem: "Während bei uns der Mundhöhlenkrebs weniger als ein Prozent aller Rrebsformen ausmacht, beträgt in Indien und in anderen Ländern dieses Kulturraums der Anteil bis zu 30 Prozent Das liege daran, daß in diesen Ländern Betemuß zusammen mit Rohtabak gekaut werde.

Oder im Kapitel "Ultraviolette Strahlen Sonne und Solarien", in dem eine Zeichnung verdeutlicht, wie die Strahlen das Erbgut in den Zellen der Haut zerstören. Hier findet sich die Frage: "Was ist von Solarien zu halten?" Auf einer ganzen Seite wird das Problem erläutert und festgestellt: "Wägt man Risiko und Nutzen des Solariums gegeneinander ab, so findet man auf der Positivseite das allgemeine Wohlbefinden und die Genugtuung über eine schöne braune Hautfarbe, da UVA Solarien eine Pigmentierung bewirken. Ohne Zweifel kann der übertriebene Gebrauch von Solarien jedoch zu einer Gefährdung des Benutzers führen. Es können die gleichen akuten und chronischen Strahlenwirkungen auftreten wie bei der Bräunung in der Sonne "

Mit Krebs Heilmitteln aus der Kräuterküche geht das Buch hart ins Gericht. Auf die Frage "Können Pflanzenextrakte das Immunsystem stärken?" steht da unter anderem: "Pflanzliche Immunmodulatoren werden z B aus dem Roten Sonnenhut (Echinacea) oder der Taigawurzel gewonnen, auch die Mistel soll immunmodulierend wirken. Keiner dieser Extrakte, die in verschiedenen Zubereitungen auf dem Markt sind, hat einen wissenschaftlich nachweisbaren Effekt auf eine Krebserkrankung, auch der Schutzeffekt vor Infektionen, der eigentliche Anwendungsbereich, ist nicht einwandfrei nachgewiesen "

Doch auch Methoden der Schulmedizin werden kritisch beurteilt. Bei den sogenannten monoklonalen Antikörpern, die als Lenkwaffen gegen Krebs seit Jahren durch die Presse geistern, wird nicht verhehlt, daß sie die großen Erwartungen nicht erfüllt haben "Ein wesentliches Problem besteht darin, solche Merkmale auf der Tumorzelle zu finden, die auf gesunden Zellen nicht oder nur in geringer Menge vorkommen Genau das ist der Punkt. Auf Therapieansätze, wie sie zur Zeit auf den Fachkongressen behandelt werden und die Grundlagenforscher elektrisieren, zum Beispiel Antisense- und Gentherapie, wird nicht eingegangen, und das aus gutem Grund. Denn was soll der Ratsuchende mit Zukunftsmusik, wenn es konkrete Fragen zum Thema Krebs zuhauf gibt: über Vitamine, Vererbung und finanzielle Hilfen. Der knapp siebzig Seiten starke Anhang verrät unter anderem auch, wo man sich Unterstützung und weiteren Rat holen kann. Allzu viele Fragen läßt das Buch allerdings nicht mehr offen. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg 1993 410 S, 23 Abb, 34 80 DM