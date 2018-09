Inhalt Seite 1 — Nur Rußland ist Sieger Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Mark A. Uhlig

STEPANAKERT/Aserbajdschan. – Die blutigen Aufstände in Moskau und in der Republik Georgien haben noch einmal vor Augen geführt, welche todbringenden Kräfte beim Kampf um die Neugestaltung der ehemaligen Sowjetunion am Werke sind. Für die Einwohner von Nagornyj-Karabach ist diese Einsicht sicher nichts Neues: Tausende von Menschen sind dort bei den Kämpfen ums Leben gekommen, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetherrschaft 1988 begannen.

Auf tragische Weise ist der Krieg um Nagornyj-Karabach – eine armenische Enklave, die im türkisch geprägten Aserbaidschan liegt – zum längsten und gewaltsamsten Konflikt innerhalb der ehemaligen Sowjetunion geworden. Viele Großstädte sind zerstört, und 500 000 Menschen befinden sich auf der Flucht: nach Armenien, Aserbaidschan, Rußland, Georgien, in die Türkei und den Iran.

Die Kämpfe verdeutlichen außerdem die altbewährte Taktik Rußlands, ethnische Konflikte zu mißbrauchen, um den eigenen regionalen Einfluß zu festigen. Genau das wollte Stalin erreichen, als er 1921 das zu Armenien gehörende Karabach dessen feindlichem Nachbarn Aserbaidschan angliederte. Trotz armenischer Proteste blieb dieser Erlaß bis 1988 in Kraft, als die Verwaltung der Enklave Präsident Gorbatschow bat, Nagornyj-Karabach wieder mit Armenien zu vereinen.

Gorbatschow reagierte, indem er sowjetische Truppen in Marsch setzte, um die armenischen Bewohner Nagornyj-Karabachs zwangsweise umzusiedeln – daraufhin zogen aserbaidschanische Truppen einen Belagerungsring um die Enklave.

Seit Mitte 1992 haben allerdings Einheiten der armenischen Armee eine Offensive begonnen und einen schmalen Korridor zwischen Armenien und Nagornyj-Karabach erobert, der im Laufe der Zeit noch verbreitert wurde und heute fast ein Fünftel des aserbaidschanischen Territoriums umfaßt.

Als Folge der Kriegshandlungen wurden ehemals fruchtbare Gebirgstäler und florierende Städte in unbewohntes Ödland verwandelt, säumen im besetzten Gebiet Aserbaidschans ausgebrannte Panzer und Militärlastwagen beider Seiten die Straße nach Agdam, einst eine blühende Stadt mit 100 000 Einwohnern. Die Fahrbahn ist übersät mit Panzerminen, die von den abrückenden aserbaidschanischen Truppen hinterlassen wurden. Soldaten aus Nagornyj-Karabach haben sie mit Stangen markiert, so daß sich Besucher über mehrere Kilometer in vorsichtigem Slalom ihren Weg bahnen müssen.