Warschau

War es Wodka oder Wasser, mit dem sie einander zutranken? Die Herren von gestern und heute drängten sich in der Warschauer vatikanischen Nuntiatur beim Empfang zum Regierungsjubiläum des polnischen Papstes. Da standen alte pensionierte neben jungen, gerade wieder zu Amt und Würden gelangten Exkommunisten; den General a.D. Jaruzelski umringten artig plaudernde Bischöfe. Kurz vorher war er, begleitet von Exaußenminister Czyrek, zur Festmesse in der Kirche gewesen; jetzt begrüßte ihn Kardinalprimas Glemp.

Beide mußten nicht draußen im Regen stehen, um auf den Händedruck des Nuntius zu warten – wie Tadeusz Mazowiecki, der katholische Expremier und Verlierer der jüngsten Wahlen. ihn fröstelt es: "Der Schaden, den die politische Einmischung der Kirche angerichtet hat, ist so groß, daß er noch lange nachwirkt, obwohl sie sich im letzten Wahlkampf zurückgehalten hat", sagt Mazowiecki leise. Mit Kardinal Glemp redet er kein Wort, obgleich der sich jetzt gesprächiger gibt als sonst. Munter klingt sogar die Selbstkritik Jozef Glemps, als er mich in seiner Residenz empfängt: "Auch Männer der Kirche sind Irrtümern erlegen, haben Fehler gemacht. Das Wahlergebnis, der Erfolg der laizistischen Linken, ist ein Monitum, eine Mahnung Gottes, kritischer die Vergangenheit zu analysieren und die Zukunft zu planen", sagt der Primas. Haben sich also Bischöfe und Klerus politisch zu sehr eingemischt?

"Vielleicht auch zuwenig. Man hätte sich anstrengen müssen, um eine Plattform zu schaffen für alle, die sich nicht nur zu christlichen, sondern überhaupt zu festen, dauerhaften Werten bekennen. Es gibt hier in Polen keine Bedingungen für eine Christdemokratie westlichen Musters – ich hoffe sogar auf eine Partei, die sich loslöst vom antiquierten christdemokratischen Typ."

Etwa mit klerikaler Nachhilfe? Der Primas nickt, sagt dann aber: "Nein, die Laien sind frei, sich für eine Partei zu entscheiden. Wir sind nur nicht vorbereitet, haben noch keine Strategie, um bewußt christliche Laien für die Politik heranzubilden. Wir müssen uns noch an eine neue Rolle der Kirche gewöhnen; im Kommunismus war sie ja die einzige Institution, die fast frei reden konnte. Jetzt, in der Demokratie mit ihren antikirchlichen, säkularistischen Tendenzen stehen wir vor einem riesigen Problem. Denn wir haben es nicht gleich verstanden, auch wenn wir sofort den Kampf aufnahmen, den modernen Menschen anzusprechen, der ja durchaus nach Verhaltensmustern sucht. Da sind wir vielleicht etwas zu starr, zu streng gewesen."

Wäre also der neue Antiklerikalismus in Polen von der Kirche selbst verschuldet, eine Folge ihrer Fehler? Glemp weicht aus: "Jetzt nach den Wahlen ist der Antiklerikalismus schon viel milder, ja ich bin überrascht, wie er sich beruhigt – in Polen hat er es ja auch schwer! Aber der Säkularismus ist programmiert. Auch im Kommunismus war er ja nur Teil einer viel breiteren Ideologie."

Schwer hat es die Papstkirche mit der Demokratie, rechts wie links. Glemp geht freilich nicht so weit wie sein katholisches Hausblatt Slowo, in dem jetzt ein Priester namens Bajda schrieb, die Gefahr, in gottlose Sklaverei zu fallen, sei für Polen heute "ebenso wahrscheinlich wie zu Zeiten Hitlers und Stalins". Glemp hingegen betont, die Kirche müsse sich zwar "wie seit Napoleons Zeiten" verteidigen, aber: "Religion ist an Freiheit gebunden, will von freien Menschen akzeptiert sein – das gilt absolut!"