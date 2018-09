Vorbeugen ist besser als heilen" - das wußten schon unsere Großmütter. Was bei uns ein Schlagwort ist, das hat sich in den USA zur Religion ausgewachsen. Millionen von Amerikanern suchen mit verbissenem Eifer nach, einem gesunden Lebensstil und scheuen dabei keine Opfer: Sie treiben Aerobic und joggen, als könnten sie dem Tod davonlaufen. Sie wägen jeden Bissen ab, als sei die pure Nahrungsaufnahme ein Anschlag auf Leib und Seele. Sie zählen Kalorien, Vitamine und Cholesterinwerte, als hinge davon ihr weiteres Dasein ab. Kurz - sie leben, als diene ihr Leben vor allem dazu, dasselbe zu verlängern.

Hagen Kühn vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung hat jetzt die gesellschaftlichen Ursachen, die Ausprägungen und Folgen dieser Gesundheitsmanie untersucht. Sein Buch hat den griffigen, gleichwohl kaum einzudeutschenden Titel "Healthismus". Gemeint ist damit die wachsende Anstrengung vieler Amerikaner, durch gesundes Verhalten Gesundheit zu erzwingen. Kühn hat bei seiner Analyse auf hauseigenes Forschungsmaterial aus dem Berliner Wissenschaftszentrum zurückgegriffen. Zusätzlich hat er sich ein Jahr lang als Gastprofessor an der School of Public Health der Universität Los Angeles umgesehen. Seine Ergebnisse scheinen zumindest für die offizielle amerikanische Gesundheitspolitik niederschmetternd. Denn alle Bemühungen um gesundheitliche Vorbeugung haben die Lebenserwartung in den USA nicht gesteigert. Auch in den Vereinigten Staaten endet das Leben noch immer ungefähr zu derselben Zeit mit dem Tod, und bei den armen Leuten nach wie vor ein bißchen früher. So bringt es denn auch wenig, daß Prävention bei der Mittel- und Oberschicht durchaus eine Chance hat. Denn die Menschen dort verfügen offenbar über größere Spielräume der Verhaltensanpassung als diejenigen in materiell und sozial bedrängten Lebenslagen.

Auch der vielgepriesene abnehmende Zigarettenkonsum in den USA ist anscheinend kein Aktivposten für das Konto der staatlichen Gesundheitspolitiker. Denn entscheidend dafür waren nicht die aggressiven Antinikotin Werbespots, die offiziellen Rauchverbote und die höheren Steuern, vielmehr, so Kühn, der Imagewandel und Prestigeverlust des Rauchens allgemein. Rauchen gilt nämlich heute bei den Amerikanern nicht mehr als Attribut des erfolgreichen, dynamischen, modernen Menschen, sondern als selbstschädigende, unsoziale Tat.

Selbst die amerikanische Daueraufklärung in Sachen Cholesterin war, sagt Kühn, mehr oder weniger für die Katz. Zwar haben viele Amerikaner Cholesterin als eine Art Krankheitserreger in ihrem täglichen Essen fürchten und bekämpfen gelernt, aber ihre Cholesterinangst hat ihnen das Leben nicht verlängert. Klinische Großversuche zeigen vielmehr, daß geringe Senkungen der Herzinfarktsterblichkeit durch den Anstieg anderer Todesarten kompensiert worden sind.

Profitiert vom amerikanischen Vorbeugungswahn hat vor allem die Pharmaindustrie. Denn nicht wenige Gesundheitsrisiken werden inzwischen in den Vereinigten Staaten wie ausgewachsene Krankheiten angegangen und behandelt. Zu den immer stärker gefragten Arzneimitteln gehören so Medikamente zur Vorbeugung von Schlaganfall, Herzinfarkt und Knochenschwund. Die Folge ist eine ebenso teure wie sinnlose und nebenwirkungsreiche Dauermedikation symptomloser, gesunder Menschen.

Bleibt als Fazit der amerikanischen Erfahrungen: Von gesundheitlicher Vorbeugung ist nicht allzuviel zu erwarten, ganz sicher nicht ewiges Wohlbefinden und erst recht nicht das ewige Leben. Dennoch - deutsche Gesundheitsfanatiker werden sich durch Kühns pessimistische Befunde aus den Vereinigten Staaten kaum von ihrem Präventionsaberglauben abbringen lassen. Aber vielleicht tun sie gut daran. Schließlich leben Gesundheitsapostel zwar nicht länger, aber es kommt ihnen wenigstens so vor.

Eine Analyse der Präventionspolitik und Gesundheitsförderung in den USA; edition sigma, Verlag Rainer Bohn, Berlin 1993; 448 S , DM