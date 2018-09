Inhalt Seite 1 — Das rotgrüne Muster verblaßt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Robert Leicht

Die deutsche Politik ist fürs erste um eine Variante ärmer: Verlust einer Hoffnung – oder Abschied von einer Illusion? In Hamburg ist der halbherzige Versuch abgeblasen worden, eine rotgrüne Koalition zustande zu bringen. Was rechnerisch möglich gewesen wäre, ging politisch nicht auf. Die SPD hat eine Option, die sich ihr auf den ersten Blick anbot, ganz bewußt ausgeschlagen. Dieser Entschluß wird weit über Hamburg hinaus ins bevorstehende Wahljahr hineinwirken. Und er signalisiert zugleich – mitten in einer tiefen Krise von Wirtschaft und Gesellschaft – einen politischen Wetterumschwung.

Vorbei sind die Zeiten, da Willy Brandt triumphierend über eine "Mehrheit links von der Mitte" sprach – kurz nach dem schroffen Ende der sozialliberalen Koalition in Bonn. Das klang so, als solle dem einstmals "historischen Bündnis" zwischen SPD und FDP ein ähnlich auf Dauer angelegtes politisches Muster folgen. Bei anderer Gelegenheit wurde Brandt freilich gröber: Man könne nicht mit jedem "grünen Gartenzwerg" koalieren. Und intern wurde er noch deutlicher: Bei den Grünen handle es sich um Gegner, die es politisch zu bekämpfen gelte. Im Grunde war das Verhältnis zwischen Rot und Grün immer eine paradoxe "Beziehungskiste": Gerade die emotionale und programmatische Nähe zwischen dem linken Flügel der SPD und dem Realo-Flügel der Grünen erschwerte beides: eine Kooperation beider Parteien – und einen Kampf gegeneinander.

Rudolf Scharping rechnet da viel einfacher: Zehn bis fünfzehn Prozent des Wählerpotentials der SPD schwanken zwischen den Sozialdemokraten und der Union, fünf Prozent zwischen SPD und Grünen. Soll er – während Helmut Kohl in der Wählergunst sinkt – fünf Leuten nachlaufen, um darüber fünfzehn zu verprellen? Das eben ist die schwierige Lage der SPD: Jeder weiß, daß sie zum Regieren auf Koalitionen angewiesen ist. Aber sobald sie sich vorweg auf ein bestimmtes Koalitionsmuster festlegt, muß sie auf einen Teil ihrer potentiellen Wähler verzichten.

In Hamburg war die Lage allerdings noch komplizierter, war für die Sozialdemokraten der Spagat zwischen ihren verschiedenen Wählermilieus noch mühsamer geworden. Hier zeigte es sich zu allem Überfluß, wie viele Wähler die SPD auch an die rechtsradikalen Protestparteien abgegeben hatte – und zwar vor allem in ihren traditionellen Hochburgen, den alten Arbeitervierteln. Wie will man diese Bürger mit rotgrüner Politik zurückgewinnen?

So kamen denn strategische mit taktischen Überlegungen zusammen. Das Auftreten der neuen Statt Partei mußte die Frage nahelegen: Ist es nicht pfiffiger, mit einer Abspaltung aus dem Lager der CDU zu kooperieren, statt mit der Konkurrenz vom linken Rande zu koalieren? Soll man nicht lieber dem kleinen Gegner des großen Gegners CDU schmeicheln – anstatt sich der grünen Verlängerung des eigenen linken Flügels zu beugen? Die SPD-Oberen jedenfalls fürchteten, in einer rotgrünen Koalition müßten die Sozialdemokraten die "Schmutzarbeit" der Regierung leisten, den Grünen die emotional attraktiven "sanften" Themen überlassen – und bei der nächsten Wahl unter die Dreißig-Prozent-Schwelle sacken.

Soweit das parteipolitische Klein-Klein – legitim, realistisch, aber nicht eben faszinierend. Dramatischer hingegen ist der ökonomische und psychologische Klimasturz in die Krise. Er hat das Land gewaltiger verändert, als es die parteipolitischen Sandkastenspiele jemals bewirken könnten.