Dies sind die dunklen Tage. Volkstrauertag. Buß- und Bettag. Totensonntag. In diesen dunklen Tagen herrscht Geschäftigkeit auf den Friedhöfen und an den Gedenkstätten. Und hinter den Kulissen der Trauer tobt der Krieg der Wörter um Gestalt und Besitzstand der Monumente für die Toten, der Stätten des Büßens und Betens und der Trauer. Wie sollen sie aussehen? Was soll dort zu lesen sein? Kann eine trauernde Mutter von Käthe Kollwitz die ganze Last des Zweiten Weltkriegs tragen, nur weil sie im Blow-up-Verfahren aufgepumpt wurde? Und dann die Frage des rechten Worts am falschen Ort! Werden die Toten von Buchenwald beleidigt, wenn man im Gedenksatz auch Gedankenraum läßt für die Toten von Dresden?

Es bedurfte nicht erst des Kanzlers Kohl und seiner einsamen Denkmalsentschlüsse, um das Problem des offiziellen Erinnerns über das ebenso Undenkbare wie tatsächlich Geschehene als das zu erkennen, was es ist: unlösbar in der Sache, absurd in der Debatte. Der gewaltsame Tod als eine Frage des Proporzes, der Todesart, der Landsmannschaften, der Geographie. Arbeitgeber oder Arbeitnehmer? Verheiratet oder polygam? Tennisclub oder Klavierstunde? Freischwimmer oder Bettnässer? Die Juden, die zusammen mit rumänischen Zigeunern in deutschen Konzentrationslagern vergast wurden, deren Nachfahren aber in Sachen Gedenkstätte die Dinge doch lieber auseinanderdividiert wissen wollen, sie hätten schon längst einen Witz zu diesem Thema in Umlauf gebracht.

In diesen dunklen Tagen der hellen Verwirrung wurde ein Mahnmal vollendet, das die heillose Denkmalsdebatte zum Verschwinden bringen könnte. So, wie dieses Mahnmal selber verschwunden ist, um Platz zu machen für das Nachdenken. Am 10. Oktober 1986 wurde es, konzipiert von Esther und Jochen Gerz, in Harburg, einer Industrie-Vorstadt von Hamburg, aufgestellt: nicht an einem historischen oder auch „historisch belasteten“ Platz, auch nicht in einem stillen Park, wie von der auftraggebenden Behörde zunächst gewünscht. Sondern auf einem balkonartig hervorkragenden kleinen Platz über einer Fußgängerunterführung, zwischen S-Bahnstation und Fischhandlung, China-Restaurant und Marktplatz, Reinigung und Bäckerei. Das Mahnmal, ein viereckiger Pfeiler im Maß ein mal ein Meter, circa sieben Tonnen verzinkter Stahl, ummantelt mit Feinblei, ragte zwölf Meter in die Höhe: horizontale Statik inmitten vertikaler Geschäftigkeit.

Vier Stahlstifte lagen bereit, um, nach dem Willen von Esther und Jochen Gerz, die Passanten zu animieren, sich durch das Einritzen ihres Namens oder irgendeines Zeichens zu Mit-Autoren des Mahnmals zu machen. Durch die Unterschrift, so sagte es der Text einer an einem Gitter angebrachten Tafel, bekenne man sich zu der Verpflichtung, „wachsam zu sein und zu bleiben“. Sobald die aus dem Boden ragende und für Menschenhände erreichbare Fläche vollgeschrieben war, sollte der beschriebene Teil des Pfeilers in den Boden eingelassen und so Raum für neue Signaturen verfügbar gemacht werden. Siebenmal in fünf Jahren wurde das Mahnmal in Harburg abgesenkt, nun ist es, mit der Absenkung vom 10. November 1993, unter der Erde verschwunden.

Die Oberfläche ist mit einem Deckel geschützt, durch einen Sehschlitz in einer Tür kann man von der Fußgängerunterführung aus in einen kleinen, kellerartigen Raum hineinschauen und dort den abgesenkten Pfeiler im Ausschnitt erkennen, die von Wind, Wetter, Menschenhand und Absenkungsverschleiß mehr oder minder verwischten Spuren der Stahlstifte erkennen, erahnen. Oben auf dem kleinen Platz ist die Tafel am Geländer geblieben, auf der die Aufforderung der Künstler zur Unterschriften-Teilnahme auch post festum zu lesen ist. Die Stelle, wo das Mahnmal stand und über die Jahre hinweg immer weniger sichtbar wurde, ist jetzt leer. Sie muß leer sein. „Denn nichts kann auf Dauer an unserer Stelle sich gegen das Unrecht erheben.“ So steht es im letzten Satz auf der Tafel.

Esther Shalev-Gerz, 1948 in Wilna geborene Bildhauerin, und Jochen Gerz, 1940 in Berlin geborener Konzept-Künstler, haben in selbständiger Gemeinsamkeit ein Mahnmal geschaffen, das in seiner (wie Ulrich Krempel in „Sieben Anmerkungen“ zu dieser Arbeit sagt) „begrenzten Zeitlosigkeit“ ein Stück Denkmalsgeschichte zum Verschwinden gebracht hat. Das Harburger Mahnmal, auf dem im Laufe der Jahre nachdenkliche Sätze neben bösen Sprüchen zu lesen waren und auf dem zum guten Schluß die Anhänger des FC St. Pauli ihre Solidarität mit goldenem Filzstift zu Protokoll gaben, war/ist, wie Jochen Gerz sagt, eine „nächtliche Skulptur“. Die weiche Beihaut mit den vielen Spuren, die im Photo ausschaut wie eine Zeichnung von Mark Tobey oder Cy Twombly, wurde zum Lackmuspapier einer Geographie und ihrer sozialen Situation.

Am Anfang, als alles roch ungewohnt war und das früh gelernte Schmierereiverbot noch tief saß, waren die Inschriften und Namenszüge noch klein und zaghaft. Im Laufe der Jahre wurde man großformatiger und mutiger, manchmal auch großspurig und aggressiv. Insgesamt aber, so sagen Esther und Jochen Gerz, waren die Mit-Schreiber des Jahres 1986 politisch nicht radikaler als die des Jahres 1993. Jedenfalls wurde es nicht sichtbar, lesbar. Und die letzten Unterschriften, der Platz wurde knapp und die Zeit lief aus, waren wieder sanft und zaghaft wie am Anfang.