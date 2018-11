Von Christian Schmidt-Häuer

Epilog über Gräbern

Grabsteine bis zum Horizont, wie Schollen auf vereister See. Nur einige Inseln schmächtiger Birken ragen aus dem schneegrauen Totenmeer. Der Himmel hängt bleiern. Es ist November. Die Chowanskojer Friedhöfe südwestlich der Moskauer Stadtgrenze sind im Frost erstarrt. Gnadenlos kalt wie Lagerschuppen wirken auch die Gebäude, in denen der „Moskauer Stadtbetrieb für spezielle Betreuung der Bevölkerung – Ritual“ Administration und Beerdigungszeremonien vollziehen läßt.

Endete in dieser Einöde ein letztes unbekanntes Kapitel des Sturms auf das Weiße Haus? Wurde hier nach dem 4. Oktober 1993 ein Massaker vertuscht? Haben die Krematoriumsöfen drei Tage und Nächte lang „angelieferte“ Leichen verbrannt? Ist hier ein neues Massengrab ausgehoben worden? Waren zuvor im Weißen Haus nicht 150, sondern 1500 Menschen getötet und zu Hunderten hierher „geschafft“ worden?

Solche Gerüchte kolportierten russische Journalisten. Ihre einzigen Quellen sind zwei Leserbriefe und zweifelhafte Auslassungen einiger Totengräber – namenlose Zitate, ungeprüft. abgedruckt im Namen der Pressefreiheit. Einige westliche Korrespondenten schrieben es nach: Moskau – eine „Totenmacht“.

Der Direktor des Krematoriums, Boris Sergejowitsch Chasanow, winkt ab: „Glauben Sie den Berichten nicht, hier hat es solche Einäscherungen nicht gegeben.“ Der Totengräber, er heißt hier nur Sascha, ein freundlicher und offener Mann Mitte Dreißig, in der Einsamkeit des Friedhofs zufällig angetroffen, führt über endlose Morastwege zu einem frisch aufgeworfenen Erdhügel. Er hat das Grab Anfang Oktober selbst ausgehoben. Zwischen grünen Plastikgebinden liegt das Bild eines dunkelhaarigen Mannes in Milizuniform: Larin, Boris Petrowitsch, geboren 1963, gestorben Oktober 1993.

„Auf welcher Seite ist er gefallen?“ – „Die Miliz hat am Grab Ehrensalven geschossen.“ – „Und die von der anderen Seite, vom Weißen Haus, sind sie hier in aller Stille in einem Sammelgrab beigesetzt worden?“ – „Nein“, antwortet der Totengräber so bestimmt, als gehe es um seine berufliche Ehre, „hier gab es nur Einzelbestattungen, so ein halbes Dutzend.“