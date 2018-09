Von Tim Köhler

Abends um acht blieb ihr Herz stehen. 83 Jahre lang hatte es unauffällig und folgsam geschlagen. Nun wollte es nicht mehr. Aber die Schwestern und Ärztinnen auf der inneren Station – dort lag die alte Frau seit ihrem Zusammenbruch vor ein paar Tagen – waren zur Stelle: Die klinisch Tote wurde wiederbelebt. „Sehr erfreulich“, weil „innerhalb des Teams gut abgestimmt“, wie der Chef am nächsten Morgen bei der Visite erläuterte. Oft gibt es bei Reanimationen Kompetenzgerangel und Organisationsprobleme. Aber bei der alten Frau hatte das gut geklappt. Die Internisten reanimierten, dann kam die Patientin sofort zu den Anästhesisten auf die Intensivstation. Hier wurde ihr Kreislauf mit Hilfe von Medikamenten soweit stabilisiert, daß die diensthabende Ärztin schlafen gehen konnte. Die Nacht über wurde die Greisin beatmet und bekam über Spritzenpumpen so viele und so potente Mittel (Katecholamine, Diuretika und anderes), daß ihr Zustand „stabil“ blieb. Aber ihre Arme und Beine waren eiskalt und marmoriert. Die Augen geöffnet. Morgens um sieben sah die Frau nach einhelliger Meinung sehr tot aus. Allen war klar, sie hatte keine Chance mehr.

Nur hatte diese Erkenntnis, die in den Gängen geflüstert wurde, keinerlei Konsequenzen. Weder hatte irgend jemand die Angehörigen der Sterbenden benachrichtigt, noch wurden die intensiven Maßnahmen gestoppt. Luft wurde weiter in den leblosen Brustkorb gepumpt und dann durch den Zusammenfall der Knochen und Muskeln wieder hinausgepreßt. Damit wurde Sauerstoff zu den Zellen transportiert, die weiterarbeiten mußten.

Die Maschine pumpt immer so lange, bis sie abgeschaltet wird. Sie kann nicht fühlen, ob der Mensch atmen will oder nicht oder ob er mit der Luft, die in ihn hineingepumpt wird, noch etwas anfangen kann. So ähnlich funktioniert das Katecholamin: Es denkt nicht, es zwingt das Organ Herz zu schlagen. Immer weiterzuschlagen. Wenn es schwächer wird, gibt es mehr Katecholamin. Für die Niere gibt es Diuretika. Aber im Fall der alten Frau funktionierte die Niere trotz Diuretika bereits seit dem Abend nicht mehr. Für sie war die Reanimation wohl zu spät gekommen.

Die Maschinen pumpen weiter, bis jemand den Stecker herauszieht. Die Blicke der Schwestern, Pfleger und Ärzte gelten den ständig piepsenden Monitoren, den Pumpen und Flaschen. Nicht dem Körper. Es ist hier unangebracht, den Körper zu betrachten oder gar zu streicheln. Wie soll man auch einen gesamten Menschen beim Sterben begleiten und gleichzeitig einzelne Organe „am Leben“ erhalten?

Wer zieht denn nun den Stecker heraus und wann? Die diensthabende, gerade erwachte Assistenzärztin hätte das nach der Todeserklärung anordnen können. Ausgeführt hätte es die studentische Extrawache. Aber das geschah erst einmal nicht: Inzwischen war es acht Uhr, die Katecholamin-Gabe mußte gesteigert werden, damit der Blutdruck nicht noch weiter fiel. Und mit einem Mal wurde klar, worum es ging. Die Ärztin sagte es auch ganz deutlich: Man müsse durchhalten bis zur Visite und kurz vorher noch mal eine Extraportion Katecholamin hineingeben („prävisitaler Bolus“ nannte sie das), damit der Chef „nicht glaubt, wir hätten nicht alles versucht“.

Es war zermürbend für den Studenten, der immer weitere Extraportionen hineinpumpen mußte, weil der Druck sank und sank. Woher konnte er denn wissen, wann die Visite nun käme? Und die ließ sich Zeit heute. Immer wieder ein Blick auf den Gang. Wann kommen sie endlich? Die Ärztin kam jetzt nur noch alle paar Minuten. Der Auftrag war ja klar, mehr konnte sie nicht tun.