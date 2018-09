Als Chef der deutschen Philip Morris machte er die Marlboro zur beliebtesten Zigarette Deutschlands. Im Mai 1991 wechselte er zum Axel Springer Verlag und begann den angeschlagenen Konzern zu erneuern. Er beendete den jahrelangen Streit mit dem Filmhändler Leo Kirch um die Macht beim Fernsehsender Sat 1, strich die Dividende und bereitete für die Welt ein neues publizistisches Konzept vor. Doch dann erkrankte Günter Wille an Krebs. In aller Öffentlichkeit kämpfte er gegen die tödliche Krankheit, teilte die Wochen zwischen Chemotherapie und Arbeitsplatz. Die Reaktion seiner Mitarbeiter schwankte zwischen Bewunderung und Betroffenheit; die Tragik dieses Kampfes ließ sich nicht verbergen: Wille war angetreten, das Haus Springer zu sanieren, nun sorgte seine Erkrankung dafür, daß diese Sanierung immer weiter hinausgeschoben wurde. Am vorigen Montag starb Wille im Alter von fünfzig Jahren. pp