Von Wolfram Runkel

Noch eine Schachweltmeisterschaft. Doch statt des sonst üblichen Schweigens in Ehrfurcht herrscht bei dieser "WM" in München Jahrmarktstimmung. Wie die Bauern auf dem Brett schieben sich die Zuschauer en passant an den Tischen entlang, kommentieren, unter lautem Hallo, Stellungen ("Die Dame ist doch eine Gurke"), geben Ratschläge ("Jetzt Läufer b6 – dann, König, gute Nacht!"). Ein Fest für Kiebitze. Die Spieler an den Brettern diskutieren mit, gestehen dem Gegner ungeniert ihre Ängste ein ("Ich fürchte jetzt: Springer c5"), trommeln auf die Tischplatte, stöhnen, fluchen, beten.

Aber die Spieler sind gar nicht die Spieler. Die wahren Akteure dieser Weltmeisterschaft sind die "Non-humans", wie man sie nennt, die Maschinen, die Roboter neben ihnen. Menschen sind hier nur ausführende Organe, sie machen auf dem Brett die Züge, die ihnen die Draht-Zieher über den Bildschirm diktieren: Wir sind bei der Schach-Weltmeisterschaft der Computer.

Gespielt wird in zwei Gruppen. In der Hauptgruppe, der sogenannten Software-Gruppe, kämpfen 28 Programme, die auf Disketten etabliert sind und nur in einen PC gesteckt werden müssen, um auf Knopfdruck mehr oder weniger weltmeisterliche Züge zu produzieren. In der anderen spielen die alten Brettgeräte, bei denen die Rechner mit dem Brett direkt verbunden sind und Züge per Figurendruck auf dem Spielfeld registriert und durch Blinkzeichen beantwortet werden. Da in dieser rein kommerziell formierten sogenannten Herstellergruppe überhaupt nur zwei Programme vertreten sind, die auch im Diskettenformat in der Software-Gruppe mitmischen, ist dieser leicht chaotische Wettkampf – mit unzähligen Protesten, Intrigen, Ultimaten, angedrohten Schadensersatzforderungen und willkürlichen Regeländerungen – eine Farce, die dem umworbenen Käufer einen echten Vergleich nur vorgaukelt.

Es geht einfach um viel Geld, es geht um die Verkäufe in der Vorweihnachtszeit. Die Brettcomputer kosten mehrere tausend Mark, während die keinesfalls schwächeren Disketten-Versionen in der Software-Gruppe schon für rund 180 Mark zu haben sind. Soweit sie überhaupt zu haben sind. Die meisten der 28 Konkurrenten sind unverkäufliche Amateurwerke von Leuten, die ihre Nächte damit verbringen, Schachprogramme zu schreiben, die dann wunderbarerweise um ein Vielfaches besser spielen als ihre Schöpfer selbst.

Die Amateurprogramme sind die Sensation dieser "Weltmeisterschaft", sie haben die etablierten sieben kommerziellen Programme inzwischen das Fürchten gelehrt. Vor der achten Runde stehen die hochfavorisierten Altprofis nicht eben glänzend da: "The King" (aus Holland) an zweiter, "Mephisto Genius" und "Mephisto Gideon" (aus Deutschland) an dritter und sechster, der Hongkong-Amerikaner "Kasparow Spare" gar erst an zwölfter Stelle. Der deutsche "Fritz" ist in einer neuen Version vorsichtigerweise unter dem Pseudonym "Quest" angetreten. Er steht nach sieben Runden an achter Stelle. Nur bis zur vierten Runde hatten die Profis eine Spitzenstellung. In Runde fünf setzte sich "Nimzo-Guernica" aus Österreich auf den ersten Platz, dann "Kallisto" aus Holland, dann der Engländer "Hiarcs" (Higher Intelligence Auto Response Chess System).

Wie sehr die Experten überrascht wurden, zeigt die Tatsache, daß die Underdogs im offiziellen Begleitheft nicht einmal unter den Teilnehmern genannt werden. Bei der Suche nach den Gründen für den Aufstieg der Amateure fischen die Profis im trüben. Ossi Weiner und Programmierer Ed Schröder von "Mephisto" behaupten, die Amateure hätten einen unfairen Vorteil, weil sie sich auf die im Handel erhältlichen und somit leicht zu analysierenden Profi-Programme mit Spezialeröffnungen einschießen könnten. Das klingt so, als erklärte Boris Becker eine Niederlage gegen einen Außenseiter damit, daß der Gegner ihn, Boris, auf dem Video habe studieren können.