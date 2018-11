Von Bartholomäus Grill

Nancy Mneno kann es einfach nicht glauben. Einen Ausweis? Vom weißen Amt? Umsonst? "Unmöglich." – "O doch!" ruft ihr Freund Markus Khoza und wedelt mit dem begehrten grünen Büchlein. Er ist jetzt Bürger von Südafrika und darf wählen. "Aber das kostet 200 Rand", wirft Nancy ein. "Quatsch. Die Gebühr beträgt genau drei Rand, keinen Cent mehr." Drei Rand, das wären umgerechnet etwa eine Mark und fünfzig Pfennig.

Soll sie einfach hingehen zum Amt? Nancy zögert. Einen Tag. Eine Woche. In ihren 21 Lebensjahren hat sie eines verinnerlicht: Traue keinem Beamten der Apartheid-Verwaltung, die schikanieren uns Schwarze nur. Aber die Politik der Rassentrennung ist ja nun vorbei, und Nancy will unbedingt wählen. Außerdem reden ihr die Plakate, die der African National Congress (ANC) überall aufgehängt hat, jeden Tag ins Gewissen. "Get your ID now!" – "Hol dir deinen Personalausweis – jetzt!" Am 27. April nächsten Jahres wird gewählt, und zum ersten Mal in der Geschichte Südafrikas dürfen alle Bürger aller Hautfarben teilnehmen. Also los!

Department of Home Affairs (Innenministerium), Außenstelle Johannesburg, Harrisonstreet 77, Schalter 28. Die Halle ist so riesengroß und die Warteschlange so lang, daß sich die Bittsteller ganz klein vorkommen. "Sie wünschen?" fragt die mürrische Dame im lila Blümchenkleid. Nancy schüchtern: "Ich möchte gerne einen Ausweis." – "Woher kommen Sie?" – "Aus der Transkei." – "Dann bekommen Sie kein ID. Transkei ist Ausland. Der nächste, bitte!"

Die Transkei ist eines jener Schwarzenreservate, die von Pretoria "Homelands" genannt und zu "unabhängigen Staaten" deklariert wurden. Keine Regierung der Welt hat diese Gebilde je anerkannt. "Aber ich will doch wählen. Was soll ich tun?" fragt Nancy kleinlaut. – "Hinten links, letzte Tür. Die wissen vielleicht weiter..."

Hinten links, letzte Tür, ein schluchtartiger Vorraum. Der Beamte erweist sich als freundlicher, hilfsbereiter Mensch. "Wie lange sind Sie schon in Südafrika?" – "Mhmmm ... seit 1988." – "Sorry, dann kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Nur wer schon vor 1986 hier lebte, erhält Papiere." Es sei ein fürchterliches Tohuwabohu, klagt der Beamte. Jeden Tag kommen Hunderte von Anfragen. Von Wanderarbeitern, die in den Bergwerken beschäftigt sind; von jungen Leuten, die in den Townships von Johannesburg aufgewachsen sind, deren Eltern aber aus einem "Homeland" stammen; von Zugezogenen, die sich bislang illegal im Land aufhielten. "Aber wir sind überfordert. Es gibt keine eindeutigen Richtlinien."

Die Richtlinien werden am anderen Ende der Stadt gemacht, an einem runden Tisch im World Trade Center. Dort handeln 26 Parteien seit Monaten den Übergang zur Demokratie aus. Bis zu einem Wahlgesetz sind sie bislang nicht vorgedrungen.