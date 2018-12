Inhalt Seite 1 — Serben gegen Serben Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Aleksa Djilas

BELGRAD. – Für viele Menschen im Westen hat es den Anschein, als habe Serbien den Krieg gewonnen. Und doch hat der vermeintliche serbische Triumph etwas Tragisches. Die bosnischen Muslime und die Kroaten haben mehr als eine halbe Million Serben aus Kroatien und Bosnien vertrieben. Die meisten von ihnen sind in Serbien unerwünscht. Dort ist ein durchschnittliches Monatseinkommen von fünfzig Dollar viel, dort haben sechzig Prozent der Arbeitskräfte keine Beschäftigung, und die Inflation hat verheerende Ausmaße angenommen.

Die Serben verspüren alles andere als Triumphgefühl. Die Menschen müssen um fünf Uhr morgens aufstehen, um nach Milch anzustehen. Sie hören Geschichten von alten Menschen, die Selbstmord begangen haben, weil sie von ihren winzigen Renten nicht leben konnten. Patienten im Krankenhaus erhalten nicht einmal die einfachsten Medikamente. Obwohl wegen der Benzinknappheit kaum Autos auf den Straßen fahren, chauffieren die Kriegsgewinnler ihre neuen Mercedes- und BMW-Limousinen.

Die Gründe für die serbische Wirtschaftskatastrophe sind die Kriegskosten, die schlechte Wirtschaftspolitik der Regierung, das internationale Handelsembargo und die Einschränkungen im Luftverkehr, die die Vereinten Nationen 1992 gegen Restjugoslawien (Serbien und Montenegro) verhängt haben.

Die Serben müssen damit rechnen, daß das Embargo noch eine Weile bestehenbleiben wird. Ohne die Aufhebung des Embargos aber kann sich die serbische Wirtschaft nicht erholen. Der Bevölkerung wird mehr und mehr bewußt, daß sie vom Nationalismus allein nicht leben kann und daß die Regierung sie nicht aus der Krise herausführt. In der nahen Zukunft ist daher mit Streiks, Aufständen und allgemeinen Unruhen zu rechnen.

Wenn es so weit kommt, könnte die Regierung Milošević die Anführer verhaften lassen und sich noch stärker hinter Polizei und Armee verschanzen. Zugleich ist die Opposition unfähig, Milošević Paroli zu bieten: Sie ist schlecht organisiert, zerstritten, und ihr fehlen beliebte Anführer. Da sie in ihrem Nationalismus Milošević in nichts nachsteht, ist sie nicht in der Lage, ein Programm zu formulieren, das eine wirkliche Alternative zu seiner Politik darstellt. Im übrigen hat ein Großteil der Oppositionspolitiker direkt oder indirekt den Krieg und die Unterdrückung von Minderheiten befürwortet.

Das politische Denken in Serbien beruht voll und ganz auf der Vorstellung von einem starken, zentralistischen Staat, ohne jegliche Einschränkung der Macht. Der serbische Zentralismus belastet die Beziehungen zu Montenegro. Dieser Konflikt, dem der Westen bislang keine Beachtung schenkte, könnte Milosevics Untergang bedeuten. Seit Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien eigenständige Staaten geworden sind, besteht das sogenannte Restjugoslawien nur noch aus Serbien und Montenegro. Der Kleinstaat an der Adria ist der einzige Verbündete der Serben im jugoslawischen Bürgerkrieg. Doch mittlerweile gibt es politische Kräfte in Montenegro, die auf eine Trennung von Serbien drängen.