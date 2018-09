Junge Leute werden weiterhin mit der Monatskarte Interrail per Bahn durch 28 Länder Europas reisen können. Zudem wird das Angebot um regionale Varianten erweitert.

Der Preis der Basiskarte wird am 1. April von 580 auf 630 Mark angehoben. Sie gilt einen Monat lang in allen europäischen Ländern mit Ausnahme der GUS-Staaten, zusätzlich auch in Marokko und dem asiatischen Teil der Türkei.

Weil die meisten Jugendlichen nach einer Untersuchung der Bahnen nicht mehr durch ganz Europa reisen wollen, wurde der Kontinent in sieben Interrail-Zonen unterteilt, für die nun auch regional begrenzte Netzkarten angeboten werden.

Die Einteilung in Zonen geschah jedoch nicht zuletzt auf Druck der südeuropäischen Bahngesellschaften. Sie hatten mit der Streichung des Angebots gedroht, weil sie zwar traditionell die größten Transportleistungen für die ans Mittelmeer strebenden Interrailer erbringen, an den Einnahmen aber bislang nicht entsprechend partizipierten. Mit der Zoneneinteilung fließen die Einnahmen nun direkt in jene Länder, in denen die Rucksacktouristen bevorzugt unterwegs sind. Europaweit werden pro Jahr etwa 300 000 Interrailpässe an junge Leute unter 26 Jahren verkauft.

Das Zweizonenticket, mit dem man beispielsweise die Beneluxländer, Frankreich, Spanien, Portugal und Marokko erkunden kann, wird 500 Mark kosten, drei Zonen 560 Mark. Darüber hinaus ist für den kürzeren Urlaub auch eine Einzonenkarte für 420 Mark erhältlich, die nur 15 Tage gültig ist. Bei Fahrten im eigenen Land müssen die Interrailer weiterhin den halben Fahrpreis bezahlen. ok