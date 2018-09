Wolfgang D. Schneider, höherer Angestellter im Vorruhestand, weit gereist und Witwer, will für den Rest seines Lebens nur zwei Wochen im Monat Deutscher sein, die anderen vierzehn Tage ist er versuchsweise Engländer oder Franzose... Ist er Deutscher, muß er mit der Frage rechnen, ob er gern Deutscher sei, weil dieses Thema gerade echt angesagt ist. Echt und ehrlich liegen auf deutscher Zunge immer dicht nebeneinander, genauso wie Freund und Feind.

Als Deutscher ist er dann auch aufdringlich neidisch, führt überflüssige Prozesse, fühlt sich allein gelassen, verfällt Träumen, in denen er der Held ist. Und stets überwältigt ihn Traurigkeit. Aufrufe und Appelle, Wolfgang D. Schneider gehe es immer gleich ums Ganze, heben seinen Kopf höher. Wie oft meldet seine Phantasie blanken Haß und führt in Gedanken zu Gemetzel. Tapfer trägt er sein dick aufgetragenes Selbstmitleid, übt Treue zum Original und bleibt der ungeliebte Recke.

Ist er vierzehn Tage Engländer, sieht er sich nicht als typischen Engländer, denn er weiß längst, daß jeder typische Vertreter einer Nation meistens nur eine halbe Karikatur ist. In England ist er ohne Anfechtungen Eigenbrötler und von einer beispiellosen Gelassenheit in allen Lebensfragen. Die englische Sprache hat ihre Vormachtstellung weltweit gewahrt, und kommt sein Lieblingsbegriff „weltmännisch“ nicht von der Insel?

Wolfgang D. Schneider redet in England auch niemals dazwischen, er hört zu und genießt taktvolle Widersprüche. Über ihm als Vierzehn-Tage-Engländer liegt immer noch der Hauch eines, Weltreiches, das Königshaus ist gleich um die Ecke, und die Tradition sitzt hoch zu Roß und klappert diskret mit den Hufen. Er kann anziehen, was er will, und umfallen, wo er will, keiner guckt ihm hämisch nach, sondern weicht höflich aus oder reicht die Hand.

Und ist er vierzehn Tage Franzose, teilt sich, was denn sonst, Geist unversehens dem Genuß zu. Er packt nicht zu, Wünschenswertes kommt von selbst auf ihn zu. Und nichts sagt: „Hier bin ich jetzt“, sondern: „Hier war ich schon immer.“ Die hart durchgreifenden Polizisten sagen immerhin Monsieur, und die wollüstig zögernden Rachegelüste der Großen Nation scheinen Wolfgang D. Schneider so raffiniert, daß sie für Hellhörige allmählich zum guten Ton gehören dürfen. Er macht mit. Die Volkslieder klingen in seinen Ohren wie Chansons. Und über allem thront mit verschränkten Armen listig und bissig Napoleon.

Ist Wolfgang D. Schneider dann wieder Deutscher, schließt er die Tür zweimal hinter sich ab, faßt trotzdem noch mal energisch auf den Drücker, sieht in jeder Ecke nach dem Rechten und ist wieder trotzig auf Eigensinn und Sicherheit bedacht.