Von Klaus Naumann

Die totalitären Lager, ob die nationalsozialistischen oder sowjetischen, sind ein Inbegriff des Schreckens, Laboratorien der Unmenschlichkeit. Die Zeugnisse der Überlebenden – Jean Améry nicht anders als Jewgenia Ginsburg – sprechen von entsetzlicher Erniedrigung und Entwürdigung. Im Überlebenskampf, berichten die Zurückgekehrten, komme die Wolfsnatur des Menschen zum Vorschein. "Es war ein Leben", schrieb Primo Levi, "wie nach dem Entwurf von Hobbes, ein andauernder Krieg aller gegen alle." In theoretischen Deutungen, zuletzt von Wolfgang Sofsky, ist versucht worden, die Funktionen und Strukturen einer "Ordnung des Terrors" zu rekonstruieren, zu deren Konsequenzen die "Vernichtung der moralischen Person" zählt. Das System der "absoluten Macht" erscheint lückenlos (siehe DIE ZEIT Nr. 23/93).

Zum Verdienst der Relektüre der Lagerliteratur, die der bulgarisch-französische Sprachwissenschaftler Tzvetan Todorov vorgelegt hat, gehört es, auf die Tücken und Selbstwidersprüche dieses suggestiven Bildes aufmerksam zu machen. Grauen und Befremden, Schrecken und Distanzierung liegen dicht beieinander. Dabei ist das zwingende Bedürfnis der Überlebenden, das ganz andere der Lager mitzuteilen, jenseits der Diskussion. Doch sowohl Bericht wie Betrachtung müssen sich, stets aufs neue, gleichsam aus einem Sog des Absoluten befreien. Die negative Faszination scheinbar schrankenloser Amoral kann uns blind machen. Etwa so: "Und überhaupt, so sagen wir uns, betreffen uns diese Extremsituationen ja gar nicht."

Indem Todorov den Blick von der Totalität des Terrors zur individuellen Erfahrungswelt der Häftlinge wendet und ihre Berichte aufmerksam aufs neue liest, entsteht eine Nahaufnahme des moralischen Mikrokosmos, die frappierend ist. Das Bild von einem Universum des Terrors bleibt zutreffend, es ist nur, sagen wir – zu grobkörnig. Die selben Autoren, Levi wie Améry, Antelme wie Fènelon, Buber-Neumann wie Schalamow, die eben noch den Verlust jeglicher Moral konstatierten, berichten nur wenige Seiten später von zahllosen Gesten der Hilfe, Solidarität und Menschlichkeit. Der Verlust strategischer Handlungsmöglichkeiten, Zwecke und Mittel effekt- und sinnvoll kalkulieren zu können, geht nicht unbedingt einher mit dem Verlust moralischer Optionen.

Die moralische Realität der Lager war vielschichtig, nicht eindimensional; es bestand – freilich in Grenzen – die Möglichkeit der moralischen Entscheidung. Und weil das so ist, folgert Todorov, unterscheidet sich die moralische Struktur der Extremsituation nicht prinzipiell von jener des Alltags. Mit anderen Worten, man kann aus dieser für jene lernen.

Warum aber der "Umweg" über das Außergewöhnliche? "Der Unterschied zwischen dem Leben im Lager und dem gewöhnlichen Leben", antwortet Todorov, "besteht nicht darin, daß es eine Moral gibt oder keine, sondern in der Tatsache, daß in einer gewöhnlichen Existenz die Gegensätze nicht ans Licht treten... Im Lager aber, wo man manchmal zwischen der Verteidigung seines Brotes oder seiner Würde ... wählen muß, ist alles deutlicher sichtbar. Der Blick auf die extremen Gefährdungen schärft die Wahrnehmung. Die Lagererfahrungen werden, hier schließt Todorov an Viktor Frankl und Bruno Bettelheim an, zum Brennspiegel der condition humaine.

Das ist noch immer ein brisanter Blickwechsel, denn Todorov behauptet damit dreierlei: die moralische Kontinuität zwischen Alltag und Extremsituation; die Einheit der moralischen Welt, die in hauchdünnen, elastischen Fäden selbst den Zivilisationsbruch überspannt; und schließlich will er die Lager einer singularisierenden Betrachtung entreißen, um "die Erinnerung der Lager als ein Instrument zu benutzen, um die Gegenwart zu analysieren, statt sie zu einem Monument einer absolut singulären Erfahrung zu machen."