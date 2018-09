Inhalt Seite 1 — Keiner da Seite 2 Auf einer Seite lesen

Um acht Uhr morgens sind die Gerichtsflure noch verwaist. Nur ein älterer Herr wartet. Um ins Gespräch zu kommen, bietet er Zigaretten an. Er sei Schöffe. Gestern abend hätten „sie“ seine Frau am Telephon „erwischt“ und ihn für heute geladen. Vor acht sei er noch schnell ins Amt geflitzt, um das Nötigste zu erledigen. „Aber wenigstens habe ich heute kein Publikum, sonst säßen die Leute vor der Tür.“ Seit achtzehn Jahren mache er das schon; er sei es leid. Zum Glück werde er bald pensioniert, „dann ist Schluß mit dem Firlefanz“. Die Zigarette ist aufgeraucht, der Mann verabschiedet sich. Er müsse noch nach seinem Mitschöffen sehen. „Hoffentlich nicht so ein Heijopei mit lauter Wenn und Aber.“

Um 8.30 Uhr erscheint die Angeklagte vor dem Saal. Eine ältere, graue Frau. Verhärmt und verbraucht hätte man wohl früher gesagt. Nichts an ihr zeugt von Wohlstand. Eine alte gefütterte Lederjacke, Jeans und unförmige Arbeitsschuhe. Ihre Habseligkeiten sind in einem blauen Einkaufsnetz untergebracht.

Zusammengesunken sitzt die Frau auf einer Bank, die blassen, rotgeäderten Hände kneten vor sich hin. Ihr Hund hat mehrmals das Kind ihrer pakistanischen Nachbarn angefallen. Als diese sich beschwerten, hat sie entgegnet, das mache nichts, ihr Hund fräße sowieso kein „Kanakerfleisch“. Das hat sich die Familie aus Pakistan nicht bieten lassen wollen. Nun sitzt Frau K. hier.

Als plötzlich die versammelte Presse vor dem Gerichtssaal erscheint, flüchtet die Angeklagte in einen Seitengang. Aber sie hat Glück – ein paar Türen weiter geht es um „versuchten Mord“, der die Menge weitaus mehr interessiert.

Genau um neun Uhr wird der Saal geöffnet. Anfangen kann man trotzdem nicht, der Richter ist nicht da. „Der erste Winterverkehr, alles eingefroren“, verkündet er gutgelaunt, als er schließlich erscheint. Die Angeklagte entdeckt er im Zuschauerraum. Aber so geht es nicht. „Schmuggeln Sie sich einfach hier rein. Aber ich erkenn’ sie doch wieder, ist ja nicht das erste Mal“, brüllt er durch den Saal. Frau K. sei ziemlich schwerhörig.

Schon zum fünften Mal müsse sich das Gericht mit ihr befassen, erläutert er mit normaler Lautstärke, während er seine Robe überstreift. Zuerst, Anfang 1992, habe er es mit einer Entschuldigung und Einstellung probiert. „Bei Nachbarschaftsstreitigkeiten immer das beste Rezept.“ Auch die Pakistani seien damit zufrieden gewesen, aber Frau K. habe gegen die verhängte Buße Einspruch erhoben, zum nächsten Termin sei sie dann nicht erschienen, also habe es einen Strafbefehl über 525 Mark gegeben. Wiederum habe sie Einspruch erhoben, völlig sinnlos im übrigen. „Zu einer kleineren Buße kann ich Sie beim besten Willen nicht verurteilen“, schreit er ihr entgegen.

Dringend rät er, den Strafbefehl anzunehmen. Wenn sie wolle, könne sie das Geld auch in einer öffentlichen Einrichtung abarbeiten. Zitternd sitzt die Frau auf dem Stuhl und wiederholt immer nur: „Ja, Ja, Ja.“ Nach fünf Minuten ist der Prozeß vorbei und Frau K. entlassen. Wer weiß, was sie überhaupt verstanden hat.