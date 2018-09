Inhalt Seite 1 — Rokoko der Verzweiflung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Außerdem fiel ihm ein, wie er einmal auf einer Hochzeit gewesen war, ein Sargtischler heiratete eine Hebamme, beide zogen zusammen, und bei jedem Schellen der Klingel waren die Jungvermählten im Zweifel, wen man denn rief – ihn oder sie?“

Das ist so die Art dieses Buches „Bambocciade“ von Konstantin Waginow (oder Vaginov, je nach Übersetzerkonfession). Grotesk. Ein bißchen schwermütig auch, doch leichten Sinns. Wie die Bamboccianti – so hieß ein Klüngel niederländischer Maler im Rom des Barock, die das Leben mehr unten nun liebten, das in den Spelunken und Handwerksbuden und vor den Hütten der Armen in antiken Palastruinen. Das Leben, wie es herzt und scherzt, säuft und frißt und kackt und pißt; die Kunstgeschichtsschreibung spricht hier gerne von derb. Also, in dieser Art.

Und dann doch wieder nicht. Denn Konstantin Waginow gehörte zu einer Gruppe von Bamboccianti unseres Jahrhunderts, nach Hospitationen in vielerlei literaturrebellischen Zirkeln zum Häuflein „Oberiu“ („Vereinigung einer realen Kunst“) um Daniil Charms und Alexander Vvedenskij. Das war jenes letzte Aufgebot der Leningrader Literaturrevolution Ende der zwanziger, Anfang der dreißiger Jahre, das nach dem Ableben des Futurismus und diverser anderer Ismen endgültig das 19. Jahrhundert zur Hölle fahren ließ und die sogenannte Moderne gleich noch dazu. Unerreicht bis heute, zumindest hierzulande, wo sich unsere Literaturpreis-Avantgarde immer noch an Kafka, Joyce & Co. zerreibt; Asche zu Asche.

Eine Literatur war das, ist das – und mit Verblüffung und Begeisterung endlich auch im Westen entdeckt –, die grinsend alle Konstruktions- und Dekonstruktionsillusionen hinter sich läßt, Menschheitsglück und Sprachkritik, Experiment und Hoffnung, und die, wenn überhaupt, dann nur von einem Ethos noch milde zersetzt wird: dem Ethos der heiteren Verzweiflung. Fast alle sind sie umgekommen, die Oberiuten, in Stalins Schreckensreich; Waginow selber gelang es noch, wenige Tage bevor er abgeholt werden sollte, an Tuberkulose zu sterben, 1934 in Leningrad im Alter von 35 Jahren.

„Bambocciade“ war drei Jahre zuvor erschienen, sein dritter Roman, der letzte, den er veröffentlicht hat; ein vierter überlebte im Nachlaß (bis auf „Bocksgesang“ von 1928 sind alle jetzt auch auf Deutsch zu lesen). Dabei ist der Titel nur eine von vielen Mystifikationen, hinter denen sich das Buch versteckt. Denn derb erscheint diese „Bambocciade“ zunächst nur in ihrer nervösen Ausgelassenheit, ihrer Lust an der Travestie und fahlem Humor. Eine Groteske, aber ohne den Trost des Lachens, ein Endspiel, nachdem schon alles zu Ende gespielt wurde, ausgespielt, ein wenig heiser im Ton und fiebernd, voller Halluzinationen, tuberkulös.

Tuberkulös wie Jewgeni Felinflein selber, der Held, der natürlich kein Held ist, sondern nur eine Silhouette unter anderen in einer Kette von Episoden und Anekdoten, die der Autor „Roman“ genannt hat. Die er auch, in parodistischer Laune, „Szenen aus dem Leben der Boheme“ hätte nennen können, wie er ja immer wieder mit Schemen aus der Literatur des 19. Jahrhunderts spielt, spöttisch und wehmütig. Ein quietschendes, geisterhaftes Karussell dreht sich vor den Augen des Lesers, ein Totentanz. Ein letzter Reigen vornehmlich bourgeoiser Strandgutexistenzen von Felinflein, dem gescheiterten Musiker und bibliophilen Tagedieb, bis zu Toropulo, dem Ingenieur, den nur noch das Essen interessiert, die Geschichte alles Kochbaren, und der über seinen Rezeptbüchern psalmodierend in heilige Ekstasen fällt. Oder Wassili Wassiljewitsch Jermilow, der, wie einst Puschkins Postmeister, ganz dem Kult seiner einzigen Tochter verfallen ist, Warenka, einer früh verstorbenen Ballerina: „Kummervoll dachte er daran, daß es ihm auf Toropulos Abendgesellschaft nicht gelungen war, die Rede auf Warenka zu bringen, ihr Abbild unter die Leute zu bringen und zu befestigen ... Wassili Wassiljewitsch knüpfte hauptsächlich zu diesem Zweck Bekanntschaften.“

Schatten von Puschkin- und Gogol-Gestalten, in Nostalgie und heimlichem Selbstekel vergangenen Epochen nachhängend. Ob im 19. Jahrhundert oder im Rokoko Crebillons oder im Morgenland von Tausendundeiner Nacht – überall scheinen sich Jewgeni und die Seinen vertrauter zu fühlen als im Leningrad der NÖP-Zeit, der kurzen milden Ära von Bucharins Neuer ökonomischer Politik zwischen dem Terror der Lenin-Revolution und dem beginnenden Horror des Stalinismus. Utopie heißt Nirgendwo, und so wie Jewgeni zu Beginn des Buches hineindriftet, von seinen kleinen Fluchten in den orientalischen Süden des Sowjetreiches zurück nach Leningrad, so driftet er am Ende wieder langsam hinaus, in ein Sanatorium vor die Tore der Stadt, nach Zarskoje Selo, und weiter, ins Unbestimmte, den Tod.