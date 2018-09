Eine Diagnose der vielen Krisen unserer Gesellschaft lautet: Wir hätten zuwenig Moral. Tugenden und moralische Orientierungen sollten deshalb wieder stärker "vermittelt" werden, Werte müßten in der Erziehung und im Alltag wieder eine größere Rolle spielen. Merkwürdig, denn andererseits werden wir in unserem Alltag wie nie zuvor von moralischen Bewertungen verfolgt. Kaum ein Handgriff in unserem Tagesablauf, der nicht moralisch besetzt wäre – vom Wegwerfen des Joghurtbechers über das Fahrradfahren bis zur Frage des Fleischkonsums.

Wir müssen uns entscheiden, ob wir moralisch oder lieber billig einkaufen, ob wir zum Beispiel für Kaffee Solidaritätspreise oder Marktpreise zahlen wollen. Und: Ist es noch zu verantworten, sein tägliches Brot auf Tropenholzbrettchen zu schneiden? Müssen wir wieder Stofftaschentücher benutzen, oder sind wir auch mit ungebleichten Altpapiertaschentüchern moralisch halbwegs aus dem Schneider? Wurden für den Lippenstift vielleicht Tierversuche gemacht?

Von den Medien werden wir gnadenlos auf dem laufenden gehalten. Wir wissen genau, was "gut" und "schlecht", was gerade "in", "out" oder "megaout" ist. Wir kennen die wechselnden Moden der Meinungen, die moralischen Vibrationen des Zeitgeistes, wir wissen, was erlaubt und was verboten ist und womit wir uns bei wem beliebt oder unbeliebt machen.

Trotz des allseits beklagten "Werteverlusts" scheint unsere moralische Kompetenz schier grenzenlos zu sein. Wir finden es völlig normal, über den moralischen Wert des Verhaltens von Leuten zu räsonieren, die wir nur aus dem Fernsehen kennen. Jede Bankangestellte weiß heutzutage, was die Indianer im brasilianischen Regenwald zu tun und zu lassen haben.

Radiomoderatoren sind geradezu süchtig danach, die Meinungen ihrer Zuhörer zu den wichtigen moralischen Fragen des Lebens immer wieder abzufragen. Ist der Softie endgültig out? Soll man seine Kollegen auch mal anschreien dürfen? Müssen Hundebesitzer gezwungen werden, die Scheiße selbst wegzutragen? Rufen Sie an! Sagen Sie uns Ihre Meinung! Das Bewertungskarussell dreht sich während der Talk-Show und im Small talk, in der Mittagspause und beim Fernsehabend. Da gibt es kein Entrinnen. Brauchen wir tatsächlich mehr Moral?

Tatsächlich leben wir mit einer Vielzahl von Werten, aber ihre Verfallsdauer ist erfahrungsgemäß kurz. Wir sind heute großzügig und morgen berechnend. Gestern frönten wir noch einem "gesunden" Egoismus, heute steht die häßliche Selbstsucht überall am Pranger. Wir leiden mit den Hungernden auf der Welt, wir üben uns ob unseres verwerflichen Lebensstils in bitterer Selbstkritik, doch im nächsten Moment wollen wir uns wieder wie Götter fühlen, wollen die Welt erobern, mit harter Währung in der Tasche, im Flugzeug nach Thailand, auf der Überholspur der Autobahn oder in den glitzernden Hallen der Einkaufspassagen. Wir freuen uns über jede beherzte Stadtteilinitiative, träumen von mehr praktischer Solidarität im Alltag, aber wir lieben auch die Gesetze des Dschungels, die Gleichgültigkeit, das Recht, in Ruhe gelassen zu werden.

Unsere Werte zirkulieren wie Münzen auf dem Markt – austauschbar, beliebig. Jede Debatte über alte und neue Werte, über Wertewandel oder konservative Tugenden wird problemlos in den Markt der moralischen Moden integriert. Je mehr wir moralisieren, desto weniger spüren wir, worauf es im Leben ankommt. Wir haben moralische Orientierungen in Hülle und Fülle, aber sie sind beliebig, sie geben keine Antworten auf die Fragen des Lebens.