Von Wolf Schmidt

Erst lähmte ein Generalstreik das Land, dann putschte sich im November, einmal mehr, mit General Sinti Abacha ein Militär an die Macht. Nigeria, das bevölkerungsreichste Land Afrikas, bleibt unruhig – und deshalb für viele deutsche Unternehmen abschreckend. Für viele Manager ist Nigeria gleichbedeutend mit Krisen. Kriminalität, Materialmangel. Zahlungsschwierigkeiten.

„Kim“. so nennen ihn seine Freunde, kann über solche Verzagtheit nur lächeln. Als Geschäftsführer der nigerianischen Aktiengesellschaft Julius Berger PLC hat Joachim Richter – so sein richtiger Name – über viele Jahre hinweg glänzende Geschäfte gemacht.

„Brücken schlagen“, lautet die erfolgreiche Deviseagilen Diplom-Ingenieurs. Brücken schlagen zu den Menschen einer anderen Kultur. Seit 31 Jahren lebt Richter in Nigeria und kennt Land und Leute wie seine Westentasche. Nicht zuletzt diese intime Kenntnis hat seiner Firma zu manchem Auftrag verhelfen.

Mit Brückenbau im wörtlichen Sinne kam vor 28 Jahren die deutsche Muttergesellschaft Bilfinger + Berger Bauaktiengesellschaft in Nigeria ins Geschäft. Sie erhielt den Auftrag zum Bau der Eko-Brücke über die Lagune von Lagos, die das Geschäftszentrum mit den übrigen Inseln der Stadt verbindet. An der nigerianischen Tochter ist Bilfinger + Berger zu vierzig Prozent beteiligt. Der Rest wird von drei nigerianischen Landesregierungen und einigen Privatleuten gehalten. „JB“, so heißt die Firma in Nigeria, baute neben Brücken auch Eisenbahnlinien, Dämme, Häfen, ganze Industriekomplexe, Ministerien sowie Konferenzzentren. Daß Richter als passionierter Golfspieler auch schon einmal den Auftrag zum Bau eines Golfplatzes an Land zog, fällt schon eher in die Kategorie Hobby.

Als die nigerianische Regierung einen Eilauftrag für das Internationale Konferenzzentrum in Abuja vergab – aus Prestigegründen sollte es 1990 zur Jahrestagung der Organisation für Afrikanische Einheit fertig sein konnte JB den Komplex nach einer Bauzeit von nur acht Monaten schlüsselfertig übergeben.

Solche Rekordzeiten bei den oft chaotischen Verhältnissen in Nigeria sind nur deshalb möglich, weil das Unternehmen eine eigene Infrastruktur aufgebaut hat. JB verfügt über eigene Steinbrüche mit eigenen Crashern, eine Armada von Transportfahrzeugen. Fahr-Zeugwerkstätten, die von Kurbelwellen bis hin zur Runderneuerung von Reifen alles selber machen. Es gibt ein eigenes Benzinlager, eine eigene Möbelfabrik, Gärtnerei, Bäckerei und Schlachterei. Da diese komplexe Infrastruktur inzwischen weitgehend abgeschrieben ist, kann JB bei Ausschreibungen der an Geldmangel leidenden Regierung die Konkurrenz auch über den Preis ausstechen und nicht nur über die „besonderen Beziehunüber zu den Leuten an der Spitze.