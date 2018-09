Inhalt Seite 1 — LUCHS 88 Seite 2 Auf einer Seite lesen

Lisbeth Zwerger, 1954 in Wien geboren, illustriert seit 1977 – zwanzig Bücher sind es inzwischen geworden, ausnahmslos im Michael Neugebauer Verlag erschienen. Sie hat zu ihrem eigenen, unverwechselbaren Stil gefunden, der zu bewundern ist. mir aber lange Zeit fremd, zu zierlich blieb: grazil, dekorativ, aquarellhell und porzellanfein. Zu viele Samtröcke, Schürzen, Blümchen, Kittelchen und Zöpfchen wehen und wallen da durch die Bilder.

Lisbeth Zwerger erhielt zahlreiche Ehrungen in Bologna und Bratislava, Preise in Österreich und New York und schließlich als Krönung 1990 die Hans Christian Andersen Medaille, den sogenannten Nobelpreis für Bilderbuchkünstler.

In dem wunderschönen Werkkatalog „The Art Of Lisbeth Zwerger“ (Neugebauer Verlag, Zürich. Frankfurt, Salzburg 1993; 110 S., 60,– DM) findet sich eine Photographie der siebenjährigen Lisbeth Zwerger: als Rotkäppchen vor gemalter Kulisse, mit Körbchen, Plastikblumen, weißer Strumpfhose und geschnürten, festen Schuhen – Rotkäppchen als Weltanschauung. Ein Schlüssel zu ihren späteren Märchenillustrationen: als sie nicht mehr Rotkäppchen sein durfte, als sie sich selbst in die Märchen hineingemalt hatte, zusammen mit den Kulissen, auf den Bühnen von E.T.A. Hoffmann, den Brüdern Grimm. Oscar Wilde, Edith Nesbit oder Charles Dickens.

Und nun also „Der Zwerg Nase“ von Wilhelm Hauff. Nirgends eine Spur von Rotkäppchen Zwerger, kein Hauch des vertrauten, selbstgestrickten Niedlichen. Geblieben ist das Zarte im Häßlichen des Zwerg Nase, die Balance zwischen Fläche und Detail, die Anmut der Farben, der Humor in versteckten Andeutungen.

Fee Kräuterweis, die nur alle fünfzig Jahre zum Einkaufen in die Stadt kommt, tanzt wie ein mechanisches Mobile von Tinguely über den riesigen Marktplatz. Der kleine Jakob, nun zum Zwerg Nase verzaubert, ist Kafkas Käfer näher als den üblichen Zwergphantasien mit Höcker und Elefantenrüssel. Das Freßgelage des Herzogs und des Fürsten ähnelt mehr einem Nouvelle-cuisine-Bühnenbild als einem opulenten barocken Festschmaus.

Lisbeth Zwergers Illustrationen überwältigen nicht, indem sie die Phantasie des Betrachters erschlagen. Sie sind bestimmt, aber offen, denn sie geben Raum für den Text, sie setzen die Kulissen eines Bühnenbildes so, daß der Leser sich darin bewegen kann. Weniger die dramatischen Szenen bebildert sie, eher die statischen: rechts vorn Zwerg Nase, tief in der Bildecke versunken, links der große, bleiche Schuster, der seinen Sohn nicht erkennt, und darüber schweben, drohend wie vom Schnürboden hängend, schwarze Stiefel – drei Koordinaten für einen Dialog der Erstarmag,

„Ohne Flächen würden die Bilder nicht leben – ohne Details wären sie tot.“ Lisbeth Zwerger hat diese ihre Maxime auch in früheren Büchern verwirklicht, als noch vieles an Arthur Rackham und manches an Egon Schiele erinnerte. Aber seit ihren Illustrationen zu Till Eulenspiegel, zu Andersens Märchen und vor allem zu den Gedichten und Liedern von Christian Morgenstern begann ein Rückzug aus der Idylle: Sie arbeitet figurativ und farbenfroh, muß nicht mehr mitspielen, gibt sich selbst die gleiche Freiheit wie uns Betrachtern.