Von Carl D. Goerdeler

Havanna

Das Orchester spielt „Guantanamera“, den alten, sentimentalen Gassenhauer. Havanna liegt in bleiernem Schlaf, dort draußen hinter den Kulissen. Im Cabaret „Tropicana“ ist die Zeit stehengeblieben. Seit fünfzig Jahren das gleiche Programm, nur die Kellner sind alt und grau geworden.

Al Capone und John Dillinger schlürften im „Tropicana“ schon ihren Daiquiri, Ernest Hemingway und Graham Greene gaben sich die Ehre, der Diktator Fulgencio Batista ließ sich die hübschesten Mädchen mit Champagner servieren: Havanna, diese Hure der Karibik, und das Cabaret „Tropicana“, ihr kitschiges Boudoir.

Dann, vor bald 35 Jahren, siegte die Revolution. Der bourgeoise Tempel der Dekadenz wurde zum kulturellen Erbe der Cubania erhoben. Im Parkett saßen fortan die Comandantes und ihre russischen Freunde. Später kamen die Neckermänner. Heute sollen die Dollar der Touristen Kuba wieder auf die Beine helfen. „Der Tod des ‚Tropicana‘ wäre ein Staatsverbrechen!“ warnte Fidel Castro auf dem Kongreß der Künstler im Dezember 1993. The show must go on.

„Wie spät ist es?“ Immer die gleiche Frage: „Qué horas son?“, immer der gleiche Trick, ins Gespräch zu kommen. Die Männer, die auf der

Plaza de Annas herumlungern, wollen den Ausländern wertlose Pesos, Zigarren, Medikamente oder junge Mädchen andrehen. Havanna ist längst wieder ein Dorado für Sextouristen. Ist Kuba wieder da angelangt, wo es unter dem verhaßten Batista stand? „Qué horas son?“