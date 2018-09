"Wer eine Grundrente will, muß entweder die ältere Generation enteignen oder die jüngere betrügen " Bundesarbeitsminister "Seit ich in Bonn bin, wird in Abständen diese sozialpolitische Sau durchs Dorf gejagt Heiner Geißler stellvertretender CDUCSU Fraktionsvorsitzender im Bundestag, zur Diskussion um eine Grundrente "Es ist völlig fahrlässig anzunehmen, es werde künftig mit dem Generationenvertrag schon gutgehen, weil es immer irgendwie gutgegangen ist Werner Hoyer FDP Generalsekretär "Wir wollen in Zukunft uneingeschränkt an friedenserhaltenden und friedensschaffenden Maßnahmen der Vereinten Nationen teilnehmen Helmut Kohl Bundeskanzler, in seiner Neujahrsansprache fr "Meine Faust flog von ganz alleine "

Bodybuilder, nachdem er die einmonatige Untersuchungshaft wegen seines Schlages gegen Richard von Weizsäcker abgesessen hatte "Das ist kein Jahr für politische Softies "

Bundesfinanzminister, über das Wahljahr 1994 "In Kreuth wird der Helm festergeschnallt "

CSU Generalsekretär, mit Blick auf die bevorstehende Klausurtagung seiner Partei in Wildbad Kreuth fr "Ich halte Haider für einen wichtigen freiheitlichen Politiker in Europa Manfred Brunner ehemaliger stellvertretender EU Binnenmarktkommissar, über den Chef der österreichischen rechtspopulistischen FPÖ, Jörg Haider "Der deutsche Konsul hatte Angst, daß ich nach Deutschland komme, wo viele Deutsche meine Ansichten mögen Wladimir Schirinowski! Vorsitzender der rechtsradikalen Liberaldemokratischen Partei Rußlands, nachdem ihm die Einreise verweigert wurde "Der Pate unseres hausgemachten Faschismus ist Gajdar - seine Mannschaft, sein Gönner und seine WirtschaftsP° Georgij Arbatow Direktor des Moskauer Nordamerika Instituts, über den Verfechter der russischen "Schocktherapie" Jegor Gajdar "Seine Fehler sind die eines großen Revolutionärs, eines Marxisten "

chinesischer Präsident, in seiner Gedenkrede zu Maos 100. Geburtstag "Über die Frage einer Nachfolge in der nationalen Führung zu reden ist unethisch Harmoko indonesischer Informationsminister, zu den Protesten gegen Staatschef General Suharto "Ein Single sein in Hamburg oder in München, das kann 1994 doch jeder, aber in Wolfsburg oder in Bischofferode eine ganz normale Familie haben, das ist eine Leistung Horst Opaschowski Freizeitforscher