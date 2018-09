Inhalt Seite 1 — Ein Team nur für mich Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Lautsprecheranlage im InterCity räuspert sich mehrmals, vermutlich verlegen, sagt dann aber trotzdem zuversichtlich, Tonfall „Das kriegen wir schon hin“: „Wir bitten um Aufmerksamkeit für eine Durchsage. Aus technischen Gründen ist es Ihrem DSG-Team heute leider nicht möglich, Ihnen warme Speisen zu servieren. Wir bitten um Ihr Verständnis.“

Und da die Zeitungen schon ausgelesen sind, versuche ich der Bitte nachzukommen und das erbetene Verständnis zu entwickeln.

Neutral und geradeheraus gesagt, wollte die Ansagerstimme wohl folgendes zum Ausdruck bringen: „Bitte alle mal herhören. Im Speisewagen ist die Mikrowelle kaputt. Zu unserem Bedauern gibt es heute darum nur Kaltes.“ Aber warum sagen sie es so anders, so sonderbar, so – zeitgemäß?

Der nämliche Sachverhalt ließe sich ja auf mannigfache Weise formulieren. Im archaischen Salonstil könnte es heißen: „Hochverehrte Herrschaften. Zu unserem unendlichen Bedauern ist heute aus Gründen, mit deren leidigen Einzelheiten wir Sie nicht behelligen möchten, die Zubereitung warmer Gerichte nicht möglich. Wir bitten Sie ergebenst, unserem gastlichen rollenden Lokal dennoch gewogen zu bleiben.“

Oder im amerikanischen Stil: „Heda, Leute. Tut uns leid, aber wir haben heute im Speisewagen ein Problem beim Heißmachen des Essens. Natürlich setzen wir alles daran, es zu beheben. Inzwischen laden wir euch ein, uns trotzdem zu besuchen, und damit es euch leichter fällt, gibt es solange zehn Prozent auf alle kalten Speisen. Wenn ihr also was sparen wollt, willkommen.“

Oder im devoten Pseudo-Orientstil: „Als Ihre unwürdigen Diener müssen wir tief zerknirscht zugeben, daß es uns in unserer maßlosen Einfalt nicht gelungen ist...“ Etc.

Im Stil des alten Deutschland hätte es dagegen barsch geheißen... Nein, eine Durchsage hätte es natürlich gar nicht gegeben. Statt dessen hätte am Durchgang zum Speisewagen ein Zettel gehangen, darauf mit Bleistift: „Heute kein warmes Essen.“