ZDF, werktäglich: "Schicksal der Woche"

Da sieht und hört man zum Auftakt einen alten Herrn, den "Erzähler", wie er im Schein einer Wohnzimmerlampe seine uralte mechanische Schreibmaschine bearbeitet. Aber was da anhebt wie Nostalgie, ist ein Vorgriff auf Zeiten, in denen sogar zum Fernsehen die Muße fehlt: Der Fünf-Minuten-Krimi ist da! Zwar wird jeder Fall erst am Ende der Woche gelöst, die Geschichten verlangen also tägliches Gucken und dauern in der Summe eine knappe halbe Stunde – aber die einzelne Folge währt nicht länger als die Kochzeit für eine Dosensuppe.

Der Zuschauer denkt denn auch gleich an Fast food. Ist es in Ordnung, Abläufe wie Mahlzeiten oder Geschichten immer stärker zu komprimieren, so daß wir am Ende mit einer Vitalstoffpille und mit Sekunden-TV-Clips einen Haufen Zeit sparen, den wir in opulente Festessen und TV-Filme mit Überlänge investieren? Irgendwas an dieser Hast ist definitiv absurd. Der Zuschauer spürt das und sitzt mißtrauisch vor dem Minikrimi, der verspricht, in Sekundenschnelle zur Sache zu kommen.

Was er auch hält – ohne daß die gemütvolle Erzählergestalt, mit der die Folgen eingeleitet werden, zum Stilbruch geriete. "Das Schicksal der Woche" präsentiert seine Fälle in konventioneller Manier, ruhig, humorig, mit Zeit für Nebenhandlungen und Stimmungsbilder; dennoch versorgt es auch den krimigeübten Zuschauer mit überraschenden Wendungen und charakterisiert seine Figuren mit Geschick und Wärme. Die Briefkastentante einer großen Zeitschrift, Frau Thorwald (Nadja Tiller), beliebte Adresse für Leute, die nicht weiterwissen, klärt gemeinsam mit Volontär Pitty (Christian Kahrmann) die kleinkriminellen Verwicklungen auf, in die ein Lieschen Müller so reingerät. Am Freitag abend ist dann klar: Das Schlimmste, zu dem es normalerweise häufiger kommt, als man wahrhaben möchte, ist gerade noch verhütet worden. Das gilt auch für die Sorgen der Kritikerin.

Es erhebt sich nun die Frage: Warum hat man Frau Thorwalds Umtriebe in das Fünf-Minuten-Korsett gezwängt? Man handelt sich damit doch eine Menge Ungelegenheiten ein. So muß vor jeder Folge das Bis-jetzt-Passierte in Kurzfassung vorangestellt werden, um Neueinsteiger zu ermutigen. Und schon sind die kostbaren fünf Minuten angenagt.

Auch steht der Eingangstrailer inklusive des Blicks auf den altmodischen Rahmen-Erzähler spätestens nach der fünften Folge in keinem günstigen zeitlichen Verhältnis mehr zu der kommenden Episode. Man hat das Gefühl, man sieht ständig dasselbe. Und fängt an, sich zu fragen, warum der Song "Birds do it... Bees do it... let’s fall in love ..." als Untermalung gewählt wurde, obwohl es sich doch nicht um einen Fünf-Minuten-Porno, sondern um einen Fünf-Minuten-Krimi handelt. Und: Je froher man als Zuschauer darüber ist. daß man hier keinem Videoclip-Gewitter ausgesetzt ist. desto unerklärlicher wird einem die Koketterie mit der knappen Zeit. Hatte da jemand die Schnapsidee von einer Krimiserie in Fünf-Minuten-Folgen, und hat man nun auf Deibel komm raus ausprobieren wollen, ob so was geht?

Natürlich geht es. Man kann auch eine grundsolide Gemüsesuppe, die stundenlang geköchelt hat. abkühlen lassen, in Dosen füllen und anschließend fünf Minuten auf dem Herd erwärmen. Bloß: wozu?

Barbara Sichtermann