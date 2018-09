ZDF, Sonntag, 23. Januar, 13.30 Uhr: "Ich war eine männliche Kriegsbraut"

Nichts zu machen, er kommt nicht raus. Die Tür ist verschlossen, das Bett belegt, also bleibt nur der Stuhl. Cary Grant betrachtet das Möbelstück mit Mißtrauen, setzt sich vorn auf die Kante, lehnt sich zurück – und stößt sich den Kopf. Er probiert es seitlich, legt die Beine über die Lehne, das müde Haupt auf den Arm – jetzt hängt die linke Hand in der Luft. Verwundert starrt er sie an, als sei sie ein Wesen vom andern Stern. Er ändert noch mal seine Haltung, aber nun bleibt die Rechte übrig, fünf Finger auf Augenhöhe, noch verwunderlicher. Ich, ein Fremdling. Am nächsten Morgen wirft der Mann mit den steifen Gliedmaßen einen sehnsüchtigen Blick Richtung Bett. Das wäre das Glück: ein Kopfkissen. Als er es wagt, landet er auf dem Fußboden. Es ist eine Frau, die ihn hinauswirft; wenig später wird er sie heiraten. Aber der Film ist noch lange nicht zu Ende. Vorher wird Cary Grant noch in einem Soziussitz, einer Badewanne, auf einem Koffer und am Ende praktisch im Stehen schlafen, aber niemals in einem Bett und schon gar nicht mit seiner Frau.

Cary Grant war der Mann, den die Frauen liebten, weil er keine gute Figur machte. Das mit der Liebe war nie sein Problem, sie flog ihm gleichsam zu, und darum haben wir ihn immer beneidet. Was er auf der Leinwand vielmehr suchte, war der richtige Ort. In Howard Hawks’ Komödie "Ich war eine männliche Kriegsbraut" (1949) als französischer Offizier Henri Rochard nichts weiter als eine Schlafstatt: einen Platz für die Liebe in Nachkriegsdeutschland.

Cary Grant, der Deplazierte. Ob fernab jeglicher Zivilisation beim Tieffliegerangriff in Hitchcocks "North by Northwest", im falschen Eisenbahnabteil zu Beginn von "Suspicion", in Frauenkleidern, Negliges oder fremden Schlafzimmern – am besten spielte Grant immer die Verirrten, die Linkischen oder durch ein Mißgeschick aus der Bahn Geratenen. Aber noch die peinlichste Lage quittierte er mit seinem berühmten konsternierten Blick und meisterte jede Absurdität, indem er sich weigerte, sie zur Kenntnis zu nehmen. Er zieht nur die Augenbrauen hoch – und arrangiert sich, mit perfekten Manieren: "Laut Verfügung des Kriegsministeriums soll ich meine Frau sein." Seine Helden sind Träumer, und sie träumen von der Normalität: bloß nicht auffallen. "Duck dich", sagt seine frischvermählte US-Gattin (Ann Sheridan) zu ihm, "du bist zu groß." Und Grant duckt sich.

Vor neunzig Jahren, am 18. Januar 1904, kam Ärchibald Alexander Leach im Arbeiterviertel von Bristol zur Welt, Vater Alkoholiker, Mutter nervenkrank. Ein Brite in den USA, das ist einer, der nicht ganz dazugehört, selbst wenn er ein Star wird und sich Cary Grant nennt. Immer spielte er ein wenig, als schaue er sich selbst zu. Ich, ein Fremdling. Der Schauspieler und seine Rolle, das waren für Grant zwei Stühle, zwischen denen er formvollendet Platz nahm: "Die Leute lachen im Kino, weil das auf der Leinwand nicht ihnen passiert. Ich spielte, als ob es nicht mir passiert."

Archibald Leach war Linkshänder. Eins seiner Lieblingsbücher soll "A Social History of Lefthanders" gewesen sein. Von seiner Lektüre erinnerte er, daß König George VI. stotterte, weil er als Kind gezwungen wurde, mit der Rechten zu schreiben. Dem kleinen Ärchibald hatte man die Freiheit gelassen, die Linke zu benutzen. Sonst wäre womöglich auch nur ein Stotterer aus ihm geworden. Das ungläubige Staunen über die Karriere des Cary Grant steht seinen Helden immer wieder ins Gesicht geschrieben. Nicht nur, wenn sie sich auf Stühlen betten und dabei ihre Hände betrachten.

Christiane Peitz