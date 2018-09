Von Petra Pluwatsch

Der Zollbeamte stellt einen Fuß auf die Kante des Gepäckbandes. „Ihr wollt rauf nach Darwin mit dem Auto?“ Mitleid steht in seinen Augen. Es ist ein Uhr morgens auf dem Flughafen von Perth. Wir haben drei Zwischenlandungen, zwei Sonnenaufgänge und fünfmal Huhn mit Reis hinter uns. „Hat viel geregnet dort in den letzten Wochen“, sagt der Mann, „kann sein, daß ihr nicht durchkommt.“

Andrew, der Autoverleiher, holt einen Stapel Versicherungspolicen unter der Theke hervor. „Sah böse aus im Norden“, meint er, „Straßen weg, Brücken weg, alles unter Wasser.“ Die australische Sonne knallt auf das Wellblechdach des kleinen Büros, der Parkplatz draußen ist knochentrocken.

Andrew, der noch nie im Norden war und auch nicht die Absicht hat, irgendwann in diese gottverlassene Gegend zu fahren, rät zu einer Rundumversicherung für 958 Dollar: „Ist ein verdammt langes Stück von Perth nach Darwin.“ Er legt einen ölverschmierten Notizzettel zu den Versicherungspapieren: eine Liste mit den Telephonnummern der örtlichen Polizeistationen, die Auskunft über den Pistenzustand geben.

Schnurgerade führt der Brand Highway an wellblechgedeckten Vorstadthäusern vorbei, in deren Vorgärten die Hecken blühen und die Rasensprenger rotieren. Bald wird die Besiedlung dünner, die Straße schmaler. Meterhoch weht eine buttergelbe Staubwolke hinter uns her, als wir 200 Kilometer nördlich von Perth in den Nambung Nationalpark hineinfahren. Staub kriecht durch die Ritzen des Allradfahrzeugs. Staub senkt sich auf die schmale Sitzbank, die nachts zum Doppelbett ausgeklappt wird. Staub überzieht die Fenster, die Koffer, die Bierdosen in der Eisbox. Wie überdimensionale Finger ragen meterhohe Kalksäulen, pinnacles genannt, aus dem puderfeinen, gelben Sand – bizarre Reste eines versteinerten Waldes. Ein unbefestigter Weg schlängelt sich durch die Felsenlandschaft, über der die Hitze brütet. Dahinter leuchtet tiefblau das Meer.

Mehr als 4000 Kilometer liegen zwischen Perth und Darwin, der Hauptstadt des Northern Territory. Bislang wagen sich nur wenige Besucher auf die dunkelroten Wellblechpisten Westaustraliens, die oft Hunderte von Kilometern durch sengend heiße Wüstengebiete, von tiefen Schluchten durchzogene Gebirgsketten und endloses Weideland führen. Nur zwei befestigte Straßen, die sich vor dem Eintritt in die Great Sandy Desert, die große Sandwüste, zum Great Northern Highway vereinigen, ziehen sich durch Australiens einsamsten Bundesstaat. Nur ein Zehntel der Gesamtbevölkerung lebt hier, zwei Drittel davon in Perth.

„Manchmal“, sagt Denver Blake und schlürft einen Schluck Victoria Bitter aus einer krokodilgrünen Bierbüchse, „will jemand wissen, ob ich verrückt bin, weil ich hier lebe.“ In den Eukalyptusbäumen im Garten kreischen weiße Kakadus, am Himmel funkeln die ersten Sterne, die Luft ist heiß und schwer. „Wenn ich dann höre, daß manch einer in Perth jeden Tag eineinhalb Stunden zur Arbeit fährt und genauso lange wieder zurück – dann frage ich mich, wer verrückt ist.“