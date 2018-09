Vom Blitz getroffen

Zum ersten Mal haben Forscher den Weg von Blitzen in Lebewesen verfolgt. An fünf vollnarkotisierten Schafen untersuchte Chris Andrews von der Universität Queensland die Auswirkungen eines künstlich erzeugten Blitzes. Diesen Experimenten verdanken wir die Erkenntnis, daß der elektrische Strom durch Augen, Ohren, Nase und Mund in den Körper eintritt und häufig das Stammhirn lähmt. Da die Lunge ausschließlich von diesem Organ gesteuert wird, sei eine sofortige Mund-zu-Mund-Beatmung besonders wichtig, meint Andrews. Siebzig Prozent aller vom Blitz Getroffenen könnten so gerettet werden. Den Schafen allerdings wurde die Erste Hilfe nicht zuteil (New Scientist, Band 140, Heft 1904, S. 16).

Aspirin senkt Infarktrisiko

Ein halbes Aspirin täglich verringert bei Menschen, die zu Gefäßerkrankungen neigen, die Häufigkeit von Herzinfarkten und Schlaganfällen. Zu diesem Resultat gelangte eine Großstudie an 140 000 Patienten. Bisher waren solche Behauptungen stets umstritten. Mit den Daten, die in der jüngsten Ausgabe des British Medical Journal veröffentlicht werden, scheint der Streit entschieden. Ob allerdings die Rechnung des Wissenschaftsmagazins Science stimmt, nach der mit Aspirin weltweit jährlich 100 000 Menschenleben gerettet werden könnten, ist fraglich. Solche gesundheitlichen Zusammenhänge lassen sich monokausal nicht erfassen.