Schlimmes droht. Abgeordnete wollen aus ihren Fraktionen ausbrechen, weil sie die Raucher isolieren möchten. Geht es nach den Fraktionsfrondeuren, wird es mit dem Herumräuchern in allen öffentlichen Gebäuden, in Verkehrsmitteln, am Arbeitsplatz und in Restaurants mit Ausnahme kleiner Trinkkneipen alsbald per Gesetz ein Ende haben.