Gerade wenn er sie wieder einmal zu freiwilligen Opfern verurteilt hatte, pflegte sich der stalinistische Despot Rákosi väterlich an seine Ungarn zu wenden: "Verzehren wir nicht das Huhn, das uns morgen goldene Eier legen wird!" Die Neoliberalen von heute drücken sich bürokratischer aus, sehen sie ihre Aufgabe doch in der "Verlangsamung der Beschleunigung der Verschlechterung". Bald hintersinnig verschmitzt, bald ätzend ironisch erklärt uns der Essayist und Romancier György Dalos in seinem Essay-Band "Ungarn. Vom Roten Stern zur Stephanskrone" (aus dem Ungarischen von György Dalos und Elsbeth Zylla; edition suhrkamp; 261 S., 16,– DM) ein halbes Jahrhundert ungarischer Geschichte. Er erzählt nicht von siegreichen Wirtschaftsschlachten, sondern von verlorenen Fußballspielen, nicht von geschichtsmächtigen Ereignissen, sondern von niederträchtigen Versäumnissen, vom beschämenden Alltag in der "lustigsten Baracke des Ostblocks". Wie es wirklich war, im wohl nur mit leichtfertigem Witz so bezeichneten "Archipel Gulasch", das erfahren wir in diesen Essays, die so unversöhnt wie menschenfreundlich sind. Diese ungarische Landeskunde ist deutschen Lesern gerade heute zu empfehlen, weil sie nicht bloß ein nahes, fernes Land erschließt, sondern auch eine Haltung lehrt: Dalos, ein Opfer des alten Regimes, weiß Anklage zu erheben und Gerechtigkeit einzufordern, ohne sich vom Eifer der Selbstgerechtigkeit treiben zu lassen. Karl-Markus Gauß