Ein schweres Gewitter und die Angst, plötzlich vor des Gottes Richterstuhl gerufen zu werden, ließ den weiland Magister Artium Martinus Luther zu der Frage kommen: „Wie finde ich einen gerechten Gott?“ Vor allem von da an vertrauen die einen auf sola gratia, die Gnade allein; erhoffen sich die anderen den Lohn für ihre guten Werke.

Hamburger Kultursenatoren benötigen keine plötzlichen schweren Gewitter – ihnen ersteht ein existentielles Problem mit der Regelmäßigkeit von Ebbe und Flut: „Wie finde ich einen guten Intendanten?“ Christina Weiss, parteilos, also ohne Hausmacht und damit ständig auf einem Schleudersitz, kann durchaus von Gnade reden, wenn die beiden Schauspiel-Theater sie zur Zeit unbehelligt lassen. Um so dringlicher wird jetzt eine gute Tat, die der Staatsoper in, nun ja, drei Jahren eine (neue) Leitung sichert, seit der Generalmusikdirektor amtsmüde (zerstritten, frustriert oder innovationsbegierig) den Vertrag nicht verlängert und der (Co-)Intendant verärgert (Kompetenzen verwechselnd oder den Aplomb suchend) ebenfalls den Bettel hinzuwerfen versprach.

Was Christina Weiss sucht, hat den Seltenheitswert von karierten Maiglöckchen: als musikalischen Chef eine „spannende Künstlerpersönlichkeit“, die für sich selber wie für das ihm anvertraute Ensemble Oper/Orchester einen „großen Erfolgsanstieg“ verspricht. Der erste, den ihr jemand fand, war der (zweifellos exzellente) Semyon Bychkov – aber den kann sie weder sich noch Hamburg leisten, zumal der sein Orchestre de Paris nicht sausen lassen, will sagen: seine Anwesenheit in Hamburg (wie Barenboim in Berlin) zeitlich minimalisieren, pekuniär maximalisieren will. Nun setzt sie auf einen „jungen“ Mann, der sich längst als wirkliches Talent in seiner Generation erwiesen hat, Ingo Metzmacher – aber da motzen, ihre demokratischen Mitbestimmungsrechte und seine angeblichen Repertoire-Mängel vorschützend, auf angestammte Behäbigkeit erpichte Philharmoniker, nicht ahnend, daß nur Arbeit und Leistung und heiliges Feuer ihnen den Wiederaufstieg in die Spitzenklasse ermöglichen.

Weiter sucht Christina Weiss als Künstlerischen Leiter/Intendanten den „interessantesten Opern-Regisseur“ mit (künstlerischer) „Lebenserfahrung“ und (dito) „Kontakten“, mit einer „breitgestreuten Erfahrung“ in heterogenen künstlerischen Bereichen und der notwendigen „Power“. Sie glaubt zwar, in Johannes Schaaf so etwas gefunden zu haben, aber wer immer sie da beraten haben mag: Das Musiktheater lebt heute aus anderen Impulsen als aus Schaafs Hamburger „Figaro“ oder „Entführung“, von seinen Frankfurter Intendanz-„Verdiensten“ einmal zu schweigen. Freilich: Wirklich innovativen Künstlern wird Frau Weiss ihre (zweifellos notwendige) Bedingung nicht abverlangen können, pro Jahr nur einmal im Hause und einmal draußen – und dies in der Theaterpause – Regie zu führen.

Die Frage ist indes, ob sie überhaupt eine Spitze mit eigenen (Regie- oder Dirigier-)Taten braucht. Suchen müßte sie wohl eher nach einem alleinverantwortlichen, nur auf das Produkt versessenen Manager, der einen Kunst herstellenden Industriebetrieb mit einhundertzwanzig Millionen Mark Umsatz durch die Rezession steuert. Den aber muß sie sich, wie wir alten Westfalen sagen, „selber backen“ – und dafür kriegt sie weder die Zutaten noch das Rezept noch das notwendige Kleingeld, heute nicht und morgen auch nicht.

Denn: „Aus den Mienen und Betragen der Einwohner dieses Orts leuchtet eine Zufriedenheit, Geschäftigkeit, Wohlhabenheit und Freiheit hervor, die man an anderen Orten Deutschlands nicht häufig zu sehen bekömmt“ – fand Charles Burney, der Kulturreporter aus Oxford, als er, 1772, Hamburg besuchte; aber auch: „In einer jeden Stadt oder in jedem Lande, wo die Künste kultiviert werden, haben solche ihre Ebbe und Flut, und in diesem Betracht ist der gegenwärtige Zeitpunkt für Hamburg nicht der glänzendste.“ Der gegenwärtige? Zweihundertzweiundzwanzig Jahre später hat sich immer noch nichts geändert? Da hilft nur noch viel, ganz viel Gnade.

Heinz Josef Herbort