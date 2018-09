Von Michael Schwelien

Karlovac

Die Kinderschar heult auf. Sie spielt Schneeballschlacht, und einen Jungen hat es getroffen, er liegt am Boden. Unter der Januarsonne war der Schnee pappig-naß geworden, die Bälle sind dann härter. Und so hat der Treffer wohl etwas weh getan, doch beim Schreck ist es geblieben. Der Junge lacht schon wieder.

Das Licht ist so brillant, daß die serbischen Fahnen auf den Häusern „drüben“ mit bloßem Auge zu erkennen sind. „Drüben“ liegen Dörfer, die die Serben halten; sie umgeben das kroatische Flüchtlingslager „Gaza“ auf einem Feld vor dem Städtchen Karlovac. Es ist Sonntag vormittag, Kirchgangsruhe, und das scharfe Peitschen einzelner Schüsse ertönt selten. Sogar die alten Männer kommen für einen Plausch aus den Hütten. Federn fliegen umher, eine Frau hat ein Huhn gerupft. „Die“, sagt einer mit Kopfbewegung zum nächsten Weiler, „die schlafen wohl noch ihren Rausch von gestern aus.“

Rund 15 000 Flüchtlinge sind in Karlovac untergebracht, 2100 von ihnen in diesem Lager auf dem Feld. Die lindgrünen und rosafarbenen Hütten wurden vor einem Jahr mit deutschem Geld, zwölf Millionen Mark, in der Türkei vorfabriziert. Dreißig Quadratmeter mißt ein Häuschen, jedes ist in zwei Hälften unterteilt, knapp fünfzehn Quadratmeter also für Familien oder zusammengewürfelte Gruppen von bis zu sechs Menschen. „Am schlimmsten“, sagt Edita Premic, die Leiterin, „geht es zu, wenn sechs fremde Frauen zusammenwohnen müssen.“

Da geht es Zeljko Safran besser. Er lebt allein mit seiner Mutter und seinem blinden Vater in einer Hüttenhälfte. Die Planer, die „Gaza“ in Deutschland am Reißbrett schufen, bezifferten seine „Aufnahmekapazität“ mit 2500 Flüchtlingen. Im vergangenen September aber geriet „Gaza“ unter Beschuß, nicht nur in halbstündigen Scharfschützenrunden, sondern sechs Tage und sechs Nächte Trommelfeuer. „Gaza“ wurde evakuiert. Die Kinder wurden in Bussen bis zur Adriaküste gebracht, während den Erwachsenen nichts: anderes blieb, als in den festen Häusern jenseits der Straße Zuflucht zu suchen. Drei Männer starben im Kugelhagel, vierzig Hütten gingen zu Bruch.

Vor dem Krieg arbeitete Zeljko Safran in einem Sägewerk an den Plitwitzer Seen, dort, wo zu Ostern im Jahre 1991 serbische Milizen mit ihrem Überfall auf eine kroatische Polizeistation den blutigen Zerfall Jugoslawiens einleiteten. Žafrans Frau war Zimmermädchen in einem der Hotels in jenem Nationalpark, den die Unesco als besonders schützenswert deklariert hat. Sein Bruder dient in der kroatischen Armee. Aber an einem ruhigen Sonntag wie diesem darf auch er sich von seinem Posten zwischen „Gaza“ und „drüben“ entfernen.