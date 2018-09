Inhalt Seite 1 — Der Riß im Kopf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Andrea Köhler

Zur gleichen Zeit, als die Plastikpuppe Barbie im Pariser Wachsfigurenkabinett Musée Grévin zur historischen Persönlichkeit geadelt wurde, eröffnete im Grand Palais eine Ausstellung, die Barbies Seligsprechung als Ikone des modernen Plastikselbsts gewissermaßen genealogisch kommentiert. Die große Schau "L’äme au corps" hat sich dem gigantischen Projekt verschrieben, die letzten 200 Jahre der streitbaren Beziehung zwischen Leib und Psyche in Wissenschaft und Kunst zu zeigen. Sie erzählt die Geschichte von den Metamorphosen des Fleisches und der Verflüchtigung der Seele.

Die Ausstellung versammelt die Spuren und Beweisstücke, die Irrtümer und Pläne, Tricks und Requisiten der aufwendigsten Fahndung, die die Menschheit kennt: der Suche nach der Seele. Doch anders als bei ihrem Wiener Schwesterunternehmen vor vier Jahren, das unter dem Titel "Wunderblock – eine Geschichte der modernen Seele" eher die ätherischen Komplexe des Innenlebens auffächerte, geht es in Paris nicht so sehr um eine Enzyklopädie der Psyche als um den Dialog, der sich in ihrem Namen zwischen Kunst und Wissenschaft entspann.

Auf der Recherche nach dem, was Leib und Geist im Innersten zusammenhält, ist die Wissenschaft nicht zu den letzten, sondern zu den kleinsten Dingen vorgestoßen. Ihre jüngste Bastion sind die neuronalen Netze des Gehirns, die letzten weißen Flecken in der langen Kolonialgeschichte der physiologischen Landnahme. Doch auch die Anatomen des 18. Jahrhunderts vermuteten in den Kammern des Oberstübchens schon seelische Provinzen. Die Beschriftungen des Hirns als eine Art Globus der Gemütszustände kündeten bereits 200 Jahre vor der Computertomographie von dem Impuls, die Geographie der Seele im Schädelinnern anzusiedeln. Ihre Ausmessungs-, Besiedelungs- und Okkupationsgeschichte liest sich wie ein Kreuzzug gegen den Körper.

Gleichwohl erfüllt der Vorgang der wissenschaftlichen Fahndung alle Muster eines erotischen Eroberungsversuchs. Er schwankt zwischen Verführung und Vergewaltigung, schreitet fort von sukzessiver Entkleidung zur exzessiven Penetration. Der Eros der Wissenschaft ist sadistisch. Doch die Zerstückelung des Körpers und die Plünderung der Eingeweide weiß sich stets dem guten Zweck verbunden. Und was die anatomischen Perfektionisten des 18. Jahrhunderts originalgetreu in Wachs nachbilden, ist handwerklich der Kunst verpflichtet, die sich an ihnen inspirierte.

Doch während die Wachsbosseure ihren Modellen erst die Haut abzogen, dann die Muskeln freilegten und anschließend die inneren Organe ausstellten, verfuhr der Künstler, der sich in ihren Horrorkabinetten anatomisch bildete, genau andersherum; er baute die menschliche Gestalt vom Skelett aus auf. Voreilige Schlüsse auf den destruktiven Charakter der Wissenschaft und den synthetischen Impuls der Kunst lassen sich aus dieser Beobachtung freilich nicht ziehen. Auch Géricault hat schon die fleischlichen Versatzstücke, Leichenteile oder amputierten Glieder zum eigenen Sujet der Malerei geadelt.

Das Pin-up-Modell der Ausstellung ist der zweigeteilte Kopf einer tränenreichen Wachs-Madonna, die das Innere des Schädels preisgibt. Aus seinen Windungen soll der Betrachter lesen wie manche Eingeborenen in den Eingeweiden ihrer Opfertiere. Was er dabei erfährt, ist freilich nur, daß zwischen der Textur der inneren Organe und den Zähren dieser Mater dolorosa des anatomischen Beilhiebs keinerlei Beziehung waltet. Um nichts anderes als um den vergeblichen Versuch, die verlorene Einheit dieser beiden Schädelhälften wiederherzustellen, wird es in den folgenden 200 Jahren gehen.