Auch die Eidgenossen haben nun eine eigene Ausgabe des renommierten Hotel- und Restaurantführers bekommen. Noch vor zehn Jahren war aus dem Hause Michelin zu vernehmen, ein qualifizierender Restaurantführer erübrige sich, weil die Schweizer Gastronomie zuverlässig sei. Das scheint nun nicht mehr ganz zuzutreffen. Vor allem aber wollten die Michelins den allmählich übermütig werdenden Platzhirschen von der Konkurrenz wohl endlich einmal zeigen, wie man Qualität ex cathera, gewissermaßen mit Unfehlbarkeitsanspruch, bewertet. Im Vergleich zu den in der Tat oft wenig seriösen Gault-Millau-Hitlisten präsentiert sich der Guide Michelin „Schweiz 1994“ (366 S., 44,– DM) mit gewohnt gouvernantenhafter Strenge: Bewertungen, Auszeichnungen, Degradierungen werden nicht begründet!

Im wesentlichen sind die beiden Restaurantführer nicht weit auseinander. Auch der neue Michelin stellt die bekannte Hierarchie nicht auf den Kopf. Ganz oben thront und bleibt der große Fredy Girardet in Crissier, dem die Gastro-Päpste in aller Welt wohl bald einen Heiligenschein aufsetzen werden.

Auch auf den folgenden Plätzen wird die traditionelle Rangfolge bestätigt: Stucki in Basel, Petermann in Küsnacht, Le-Pont-de-Brent, L’Ermitage in Vufflens und Le Bearn in Genf bekommen zwei Sterne, 45 weitere Restaurants erhalten einen Stern, was immer noch eine wichtige Auszeichnung ist; darunter natürlich Pierroz in Verbier, die Fischerzunft in Schaffhausen und Jöhri’s Talvo in St. Moritz. Einige heiße Gault-Millau-Tips – wie Tübli in Zürich, die Chesery in Gstaad – fallen bei Michelin leider in die Anonymität zurück.

Besonders streng gibt sich der Guide Michelin als Hotelführer. Unter den 34 Hotelpalästen „mit besonders großem Luxus“, bekanntlich die Crème de la crème der Schweizer Hotellerie, hat er nur acht „angenehme Häuser“ entdeckt und in Bern, Genf, St. Moritz gar keines. Streng, aber gerecht.

H. E. R.