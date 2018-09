Mehr als eine Meise haben

Manchen Vögeln wird gerne lebenslange Treue nachgesagt – nicht so Kohlmeisen. Biologen der Bochumer Universität fanden mit Hilfe gentechnischer Methoden heraus, daß etwa die Hälfte der Kohlmeisen-Weibchen auch mit fremden Männchen schnäbeln (Mitteilungen der DFG 4/93, Seite 19). Irgendwie scheint das betrogene Männchen aber zu ahnen, wie viele der Nachkommen im Nest sein eigen Fleisch und Blut sind. Denn er verteidigt das Nest um so heftiger, je mehr Jungen von ihm selbst gezeugt wurden. Die Sprößlinge aus Seitensprüngen beeinflussen seine Abwehranstrengungen dagegen nicht.

Rauchentzug zum Kauen

Wer versucht, von der Zigarette zu lassen, wird von Entzugserscheinungen gebeutelt. Ist der Wille, von heute auf morgen aufzuhören, zu schwach, kann der Raucher sich auch „sanft“ entwöhnen, indem er sich das Nikotin via Kaugummi zuführt. Bislang mußte der Raucher dafür zum Arzt. Doch seit Beginn des Jahres gibt es die Kaugummis rezeptfrei in der Apotheke – hundert Stück zum Preis von fünfzig Mark. Ein Wundermittel sei der Gummi nicht, sagt Karl-Olov Fagerström vom Hersteller Pharmacia, aber die Erfahrung zeige, daß stündlich einmal kauen die Erfolgsrate bei Abstinenzversuchen verdoppeln könne. Treibt man damit aber nicht den Teufel Zigarette mit dem, Beelzebub Nikotin aus? Kaum, denn länger als nötig wird keiner auf dem Gummi herumkauen. Zu Beginn schmeckt er fade und nach wenigen Minuten wird er bitter. Neue Abhängigkeiten werden so bestimmt nicht geschaffen. Wolfram Röper, Forschungs- und Entwicklungsmanager beim Tabakunternehmen Reemtsma, warnt vor allzu großen Hoffnungen auf einen problemlosen Entzug: Zwar könne der Kaugummi für den Einzelnen eine gewisse Hilfe sein. Der Flash bliebe jedoch aus, da der Gummi – anders als die Zigarette – den Nikotinpegel im Blut nicht in die Höhe schnellen lasse, sondern ihn nur sachte anhebe.