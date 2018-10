Wir freuen uns dieses Meisterstück beschreibender Composition mit einer ihm anständigen Pracht gedruckt zu sehen. Die flüchtig aber correcct und charakteristisch gezeichneten und fein illuminierten Abbildungen von mehr als 50 Masken vergnügen das Auge des Lesers und kommen feiner Imagination zu Hülfe, Druck und Papier sind von untadelicher Schönheit.“ Das jedenfalls behauptete die Konkurrenz von dem hier anzuzeigenden Werk. Der Kollege von der Allgemeinen Literaturzeitung, der die bibliophile Erstausgabe des „Römischen Carnevals“ von Goethe im Januar 1790 so enthusiastisch besprach, hat sich nicht geirrt: anständige Pracht und untadeliche Schönheit – beim Blättern in dem liebevoll gestalteten Faksimile der bei Bertuch 1789 erschienenen Kostbarkeit (Hain Verlag, Rudolstadt 1993; mit Kommentarband 168,– DM) kann man’s überprüfen. Die Karnevalsbilder, von Johann Georg Schütz auf Goethens Anweisung gezeichnet und von Georg Melchior Kraus illustriert, zeigen, was die Mainzer Fastnacht nicht zeigt. Das Urbild aller Karnevalspappwagen mag der hier abgebildete Zug sein. Goethe beschreibt ihn so: „Ein Dutzend Pulcinelle thun sich zusammen, erwählen einen König, krönen ihn, geben ihm ein Scepter in die Hand, begleiten ihn mit Musik und führen ihn unter lautem Geschrei auf einem verzierten Wägelchen ... Der eine trägt eine Perrücke, der andere eine Weiberhaube zu seinem schwarzen Gesicht, der dritte hat statt der Mütze einen Käfig auf dem Kopfe, in welchem ein paar Vögel, als Abbate und Dame gekleidet, auf den Stängelchen hin und wieder hüpfen.“

So war das im Jahr 1788. Die „Carnevals Lustbarkeiten“ der Saison waren in vollem Gange, als an Goethe in Rom vom Weimarer Wochenblättchen Journal des Luxus und der Moden der Auftrag erging, Material über den Karneval zu liefern. Diener Seidel besorgte prompt die Zeichnungen, und Goethe verfaßte, entlang der Bildstrecke, wie es heute in den Wochenblättchen heißt, die aktuelle Karnevalsreportage. Doch die Tage, in denen es in Rom verstattet war, „unter freyem Himmel thöricht zu sein“, waren dem deutschen Reporter trotz ängstlicher Bemühung um internationale journalistische Objektivität eine Qual. Zwischen den Zeilen verrät der Text, daß die Geduld des Berichterstatters mit diesem „bedeutenden Naturerzeugnis“ nicht groß war. Die „gedrängte Lustbarkeit“, die „losen Freundinnen“, die nach den Männern mit verzuckerten Körnern werfen, die „Weiber der untersten Klasse, mit entblößtem Busen und frecher Selbstgenügsamkeit“, das ganze „Unheil und der Verdruß“ der gefahrvollen Pferderennen und vor allem die „Ausschweifungen“ des letzten Tages perturbierten das geheimrätliche Gemüth. Weshalb Goethe der deutschen Leserschaft statt der Teilnahme am Karneval auch eher die Lektüre der eigenen Karnevalsschrift empfiehlt, die, Ehrenwort, viel mehr wiegt als jene „höchsten Vergnügen“, welche „wie die vorbeifliegenden Pferde nur einen Augenblick „uns erscheinen, uns rühren, und kaum eine Spur in der Seele zurücklassen“. Ein Vorschlag nur. Helau! ira