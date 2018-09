Von Uwe Jean Heuser

Ökonomische Trendsetter präsentieren seit neuestem wieder ein Modell, das noch vor kurzem am Ende schien: Kapitalismus made in America. "Die Vereinigten Staaten sind wieder da", verkündet Larry Summers, Staatssekretär im amerikanischen Wirtschaftsministerium. Der Washingtoner Vorzeigeökonom verweist auf ein Wirtschaftswachstum von zuletzt rund sechs Prozent, das derzeit in anderen Industrieländern unerreichbar scheint. Und der Beratungskonzern McKinsey meldet, daß die amerikanische Wirtschaft mit ihrer Produktivität in den meisten Branchen weltweit an der Spitze steht.

Die Botschaft dahinter: Amerika hat die schmerzliche Phase der Restrukturierung mit Massenentlassungen, mit Großkrisen bei Konzernen wie General Motors oder General Electric hinter sich. In Deutschland wie auch in Japan lege man dagegen zuviel Wert auf soziale Harmonie – auf Kosten von Produktivität, Wachstum und neuen Arbeitsplätzen.

Wie schnell sich die Modewelt ändert, noch vor eineinhalb Jahren war alles anders. Westdeutschland profitierte von der Einheit, das japanische Wirtschaftswunder schien unendlich, die Vereinigten Staaten kamen nicht vom Fleck. Hochkonjunktur hatten Ökonomen wie Bestsellerautor Lester Thurow vom Massachusetts Institute of Technology (MIT), der einen wirtschaftlichen Systemkampf zwischen Amerika, Japan und Europa voraussagte. Sein Sieger: das europäische oder genauer das deutsche Modell. Noch auf dem letztjährigen World Economic Forum, dem weltweit größten Treffen von Unternehmern und Managern im schweizerischen Davos, war er einer der Stars, jetzt wird kaum mehr Notiz von ihm genommen. In eine ähnliche Kerbe hatten schon Ende der achtziger Jahre Japan-Kenner Clyde Prestowitz sowie eine Gruppe von MIT-Experten ("Die Krise der USA") gehauen – und damit Spitzenplätze in den Bücherlisten und auf den Diskussionspodien erklommen.

Auch der französische Wirtschaftspolitiker und Topmanager Michel Albert ist offenbar nicht mehr en vogue. Vor zwei Jahren hatte seine Warnung vor dem "neoamerikanischen Kapitalismus-Modell" mit seinem kurzfristigen Gewinnstreben großen Anklang gefunden. Das "rheinische Modell", so Albert damals, sei zwar auf den ersten Blick nicht so attraktiv, aber langfristig erfolgreicher, weil es auf gemeinsamen Erfolg setze, auf Konsens und Vorausdenken.

Das einstige Glück dieser Trendökonomen ist heute ihr Pech. Die Deutung der wirtschaftlichen Realität ändert sich schneller als die Realität selbst; kurzfristige Schwankungen des wirtschaftlichen Geschicks werden zum Anlaß genommen, jeweils neue absolute Wahrheiten zu verkünden.

Den Trendwechsel zeigt deutlich eine Szene auf dem diesjährigen World Economic Forum Anfang Februar. Der Management-Guru Michael Hammer aus dem neuenglischen Cambridge, dessen Buch "Reengineering the Corporation" unter Geschäftsleuten in aller Welt für Aufruhr gesorgt hat, hielt eine donnernde Predigt über den Unternehmensführer der Zukunft. Visionär müsse der sein, kommunikativ, aber auch ein leg breaker – einer, der knallhart jeden schaßt, der nicht mitzieht. Damit es auch alle verstanden, zitierte Hammer noch einen "erfolgreichen Geschäftsmann" der zwanziger Jahre, Mafia-Boß Al Capone, mit dem Motto: "Ein freundliches Wort und eine Knarre sind überzeugender als ein freundliches Wort."