Von Margrit Gerste

Das Patriarchat ist zäh und der Kapitalismus in der Krise. Frauen und Umwelt sind kein Politikschlager. Ökologischer Umbau und Atomausstieg, die Revolutionierung der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern: Die Programmatik geht zuschanden an der Realität. Wirtschaft, Arbeitsplätze, die Haushaltslage – Chefsache! ruft Gerhard Schröder, der starke Ministerpräsident, und Monika Griefahn, seine Umweltministerin, hat mal wieder das Nachsehen. "Schröder muß eben regieren...", sagt sie.

Doch immerhin: Ein wenig Umsteuern ging schon. Und daß die Farbenlehre merklich Praxis wurde, daß zum ersten Mal ein rotgrünes Bündnis die ganze Strecke einer Legislaturperiode nahm, ist auch der Arbeit von zwei Frauen zuzuschreiben: Monika Griefahn und Waltraud Schoppe. Sie leisteten wahre Pionierarbeit, für die Schröder sie mit Bedacht ausgesucht hatte. Die grüne Basis war nicht erfreut.

Waltraud Schoppe, 51 Jahre alt, resolut und schlagfertig, lebenserfahren, sehr neugierig und mit der Gabe politischer Phantasie beschenkt – diese gänzlich undogmatische Feministin übernahm das Frauenministerium. Fünf Jahre hatte sie im Bundestag geackert, war Mitbegründerin des ersten und einzigen "Feminats" (fünf Frauen hatten die Fraktionsführung übernommen) und geißelte den "alltäglichen Sexismus" der Politiker. Eine Promifrau, die schon früh und ganz ketzerisch grüne Teilhabe an der Macht propagierte. Nun fördert sie Mütterzentren, pflegt nicht nur Kontakte zu Selbsthilfegruppen der Huren, sondern auch zum Hausfrauenbund! Die grüne Landesarbeitsgemeinschaft Frauen war entsetzt und verpaßte ihr den schönen Titel "Pseudopostfeministin". Nun mag man sich im Wahlkampf so gar nicht mit den Errungenschaften der Frauenpolitik schmücken: grüner Ekel vorm Erfolg.

Monika Griefahn, die damals parteilose "Madame Greenpeace", ins Kabinett zu holen war ein spektakulärer Schachzug und mußte die Grünen, die berechtigterweise das Umweltressort als ureigenes Terrain reklamieren, erst mal mundtot machen. Wer konnte etwas haben gegen die Frau, die im Gummiboot Chemietanker stoppte und Schornsteine bestieg? Die schöne, junge Frau brachte einen Hauch von Glamour und Exotik nach Hannover. Als sie ihr zweites Kind bekam und im Büro stillte, waren allseits Lernprozesse erforderlich (Mutter und Ministerin: Geht das?), und die Medien kannten kein Halten mehr. Monika Griefahn gab gerne Auskunft. Ein anderes Thema, das ihr bundesweit Aufmerksamkeit brachte: das ständige Gemetzel mit dem Kollegen Klaus Töpfer in Sachen Atommüllendlagerung in Gorleben und im Schacht Konrad. Die Gesetze geben dem Bundesminister größere Befugnisse als der Landesministerin; dennoch monieren ihre Kritiker, sie führe reine Scheingefechte mit dem Bonner und vernachlässige ihre ureigenen Aufgaben. Die Formulierung von Abfallrichtlinien habe sie "verpennt"; die Abfallbewertung – "ein Chaos"; die Überwachung von Atomanlagen – "Hamburg und Hessen sind um Längen vorn"; kurz: Das Haus sei nicht in Ordnung, kritisieren zum Beispiel Vertreter des Öko-Instituts.

Während Waltraud Schoppe überhaupt kein "Haus" hatte und sich erst zäh und manchmal wütend eins erkämpfen mußte – inzwischen hat sie 72 Mitarbeiter: 65 Frauen und 7 Männer (Schreibkraft, Fahrer, Hausmeister, Sachbearbeiter...) –, war Monika Griefahns Domizil eine CDU-Festung mit jeder Menge Pro-Atom-Leuten. Ansonsten aber war das Haus leergeräumt: "Alle Vorgänge und Schriftsätze waren im Aktenvernichter gelandet; nicht einmal Gesetzestexte fanden sich oder wenigstens ein aktuelles Telefon Verzeichnis." Machtverlust muß grausam sein. Die Grundsatzabteilung hatte Vorgänger Remmers mit lauter Freunden aus dem Emsland, wo grüne Politik vom Teufel ist, besetzt, der Naturschutz war unterbelichtet, wie Monika Griefahn in ihrem Buch "Weil ich ein Lied hab’" berichtet. Es kam auch vor, daß eine parlamentarische Anfrage schlicht mit den Konzepten der alten Regierung bedient wurde. Die Nuklearabteilung sei zwar noch keine Ausstiegsabteilung, aber immerhin: Für ein paar altgediente Mitarbeiter konnte eine andere Verwendung gefunden werden, neue kamen hinzu, und ein paar Frauen sitzen erstmals auf den oberen Rängen der Beamtenhierarchie.

Erfolgsbilanzen der Novizinnen? Beide können sie vorweisen. Zum Beispiel: Frauenbeauftragte sind hauptamtlich einzusetzen in allen Gemeinden mit über 10 000 Einwohnern. Naja, manche mauern noch. – Viermal soviel wird für Frauenhäuser ausgegeben. Koordinierungsstellen vermitteln zwischen Arbeitgebern und Frauen im Erziehungsurlaub: Karriereplanung, Urlaubsvertretungen, Weiterbildung, damit der Wiedereinstieg ins Berufsleben gelingt. "Die beste Mittelstandsförderung" sei das Existenzgründerinnenprogramm: 632 Frauen konnten sich selbständig machen. Niedersachsen hat inzwischen die meisten Mütterzentren im Lande – Selbsthilfegruppen aus Müttern, Kindern, jungen und alten Menschen. "Frauen haben nun mal Kinder, und an ihnen hängt immer noch die Hauptverantwortung. Sie brauchen unsere Unterstützung! Es bringt ihnen doch überhaupt nichts, wenn ich nur ständig fordere: Männer in den Haushalt, Frauen in den Vollerwerb", hält Waltraud Schoppe den grünen Kritikerinnen entgegen, die sie in die CDU schicken wollten. Im übrigen hält die Frauenministerin "die männliche Erwerbsbiographie für ein obsoletes Modell, denn sie ist in der Tendenz asozial, weil keine Zeit bleibt für die Pflege von Kindern, Alten und Kranken. Wir brauchen", so fordert sie, "einen neuen Arbeitsbegriff."