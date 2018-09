Zwischen dem kahlen Winterastwerk und Baugerümpel der Museumsinsel sitzt eine Frau aus Bronze, auf einer Ziegelmauer aus Bronze. „0’ Deutschland, bleiche Mutter“, die Skulptur des Ostberliner Bildhauers Fritz Cremer, war nie dazu bestimmt, unentschlossen im Gelände herumzustehen. Dazu war sie immer viel zu entschlossen verhärmt. So etwas braucht seinen Platz, seinen Ort. Jetzt hat es nur seinen Grund: Die bleiche Mutter starrt auf die übereinandergestapelten Baucontainer, die den Torso des Neuen Museums, einer Kriegsruine mit Überlebensdauer, optisch ein wenig kaschieren. Könnte die bleiche Mutter den hageren Kopf nach links wenden, sähe sie den Berliner Dom Und da ihr das Erröten nicht gegeben ist, würde sie angesichts dieses Baus, mit dem der liebe Gott des Kaiserreiches der Deutschen Bank ein frühes Stammhaus gewidmet zu haben scheint, einfach noch etwas bleicher. Würde sie den Kopf leicht nach rechts drehen, dann fiele ihr Blick auf einen durch einen Sockelbau in die Höhe gestemmten Kunsttempel, die Nationalgalerie. DER DEUTSCHEN KUNST MDCCCLXXI steht in goldenen Lettern im Giebelfeld. Aber nicht 1871, im Jahr der Gründung des Deutschen Reiches, wurde dieses als Ruhmeshalle nationaler Kunst konzipierte Museum eröffnet, sondern am 26. März 1876.

Die bleiche Mutter und die goldenen Lettern. Die Baustelle der deutschen Kunst ist voller Stolpersteine und Mißverständnisse. Dazwischen gewaltige Findlinge und wunderbare Ausblicke. Und was die Nationalgalerie betrifft, so findet sich in ihren Räumen, genau wie in der National Gallery von London oder Washington, auch die Kunst anderer Nationen. Weder ein kohlköpfiger Kaiser noch ein barbarischer Führer konnten das wirklich verhindern. Wie alle Berliner Museumssammlungen, so wurden auch die Bestände der Nationalgalerie durch den Krieg willkürlich auseinandergerissen. Und nach dem Krieg gab’s dann die Museumsinsel im Osten der Stadt, viele Kunstwerke aus deren Häusern, die im Krieg ausgelagert waren, aber im Westen. Dort fing man an, sich neue Häuser zu bauen für die Kunst. Also gab’s zwei Nationalgalerien. Und vierzig Jahre doppelt deutsche Kunst. Weshalb Fritz Cremers Skulptur jetzt auch auf der Baustelle steht.

Alles ist anders. Aber der Anfang, das Entree der Alten Nationalgalerie ist geblieben. Schadows preußische Prinzessinnen stehen immer noch da, wo Ludwig Justi, der 1933 aus dem Amt vertriebene Direktor, sie hingestellt hatte, in der verlängerten Hauptachse des Vestibüls. Der erste Blick des Besuchers fällt auf diese Marmorskulptur, die still bewegte Heiterkeit der zärtlich aneinandergelehnten jungen Mädchen, siebzehn und neunzehn Jahre alt waren die Schwestern Friederike und Luise, als sie Schadow 1796 Modell standen. Anmut, die der Würde noch nicht bedarf. Auch das ist deutsche Kunst, trotz der Schmerzensmutter, offensichtlich eine deutsche Variante des Schmerzensmannes.

Die Prinzessinnen sind der Höhepunkt und das viel kopierte Lieblingswerk der Skulptur des Klassizismus, die, ihnen zu Füßen, in der Querhalle des ersten Geschosses ihren alten Platz behalten hat. Zu Recht. Da aber im dritten Geschoß der Nationalgalerie der Raum mit den fest eingebauten Nazarener-Fresken liegt, die 1888 aus der Casa Bartholdy in Rom nach Berlin kamen, fängt die Chronologie des Rundgangs oben an. Und endet unten im ersten Geschoß mit einem Frühwerk von Max Beckmann, dem 1906 entstandenen „Sterbezimmer“. Daß, wieder begegnen uns jetzt die Prinzessinnen, Willkommen und Abschied in diesem Haus so in eins fallen, ist eine anregende Ungereimtheit. Wer möchte denn immer in die gnadenlos korrekte Buchhaltung der Kunstgeschichte entlassen werden?

Klaus-Peter Schuster, seit letztem Jahr Direktor der Alten Nationalgalerie, stand vor einer Aufgabe, die es sonst nirgendwo gibt, geben kann: in einem alten Haus die Kunst an den alten Platz und gleichzeitig in neue Zusammenhänge zu bringen. Er hat es mit gründlicher Kenntnis der Geschichte der Sammlung getan. Und mit der Leichtigkeit, die aus dem Blick fürs Ganze kommt. Daß die jetzige Installation eigentlich, eher ein Probelauf ist, weil die Kronjuwelen der Berliner Sammlung, die Romantiker mit allein siebzehn Bildern von Caspar David Friedrich, erst nach einer umfassenden Renovierung des Hauses aus dem Charlottenburger Schloß zurückkommen, schränkt die Freude nicht ein, sondern läßt Platz für Vorfreude. Und Korrekturen.

Rund 160 Gemälde sind nach der Wiedervereinigung aus der Westberliner Nationalgalerie auf die Museumsinsel zurückgekehrt, von Menzels „Balkonzimmer“ und „Flötenkonzert“ bis hin zu Manets „Fliederstrauß“ und „Im Wintergarten“. Und natürlich galt es nicht nur, Meisterwerke wie diese ins Blickfeld zu rücken. Sondern auch die in ihrer Zeit, Geographie, Politik oder Mode befangene Kunst in den richtigen Kontext zu setzen zur Kunst im freien Flug. So wird im ersten Kabinett des Rundgangs mit Bildnissen aus der Zeit um 1800 der Hintergrund gezeigt, auf dem die Museumsinsel und mit ihr die Nationalgalerie entstanden ist. Moses Mendelsohn, Henriette Hertz und Alexander von Humboldt, dessen Bruder Wilhelm als erster mit der Gründung einer öffentlichen Kunstsammlung befaßt war, sind wichtigere Zeitgenossen als die Künstler, die sie porträtierten. Wer kennt schon den Maler Jacob Schlesinger, in Berlin oder sonstwo? Das Portrait, das er von Hegel anfertigte, hat den Weg um die Welt gemacht. Nur Carl Friedrich Blechen, der bedeutendste deutsche Landschaftsmaler der Spätromantik, der ein Leben lang keine Anerkennung fand und 1840 in geistiger Umnachtung starb, hat hier zu Recht ein eigenes Kabinett.

Die entgegengesetzte Erfahrung dann im mittleren Stockwerk. Der Kampf um die internationale Moderne, in dem Hugo von Tschudi, vom Kaiser und der Kunstkommission ständig observiert und oft attackiert, eine entscheidende Rolle spielte, machte Berlin zu einer Metropole der Kunst. Tschudi, der zweite Direktor der Nationalgalerie, war es, der nicht nur über die Grenzen der Provinz und Nation hinausschaute (das konnte man auch beim Einkauf österreichischer Genremalerei), sondern auch die Zukunft der Kunst in der Gegenwart zu entdecken wußte. „Nur keine violetten Schweine“, mit diesem Ruf