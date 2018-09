Inhalt Seite 1 — Wedeln in Osteuropa Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit ihren Pisten im Riesengebirge, in der Hohen Tatra und den Karpaten werben mehrere Länder Osteuropas um die deutschen Wintersporturlauber.

Für Skifahrer aus Berlin und anderen Regionen vor allem in Ostdeutschland liegen Schneekoppe und Hohe Tatra geographisch wesentlich näher als die Alpen. Die Skigebiete in Osteuropa erreichen zwar zumeist nicht den Standard der Konkurrenz in den Alpen, dafür drängen sie mit preiswerten Angeboten auf den Markt.

In einigen Gebieten werden Gästebetten schon für fünf Mark pro Nacht angeboten. Vor allem in der Tschechischen Republik öffnen ständig neue, moderne Privatquartiere.

Der Spezialreiseveranstalter Čedok (Postfach 16 02 10, 60065 Frankfurt, Tel. 069/274 01 70) rät zur Vorausbuchung von Unterkünften, Skipässen und -kursen, da sich nach Angaben der Firma wegen steigender Gästezahlen sonst Engpässe und Wartezeiten ergeben könnten. Čedok hat drei tschechische Skigebiete in Mittelgebirgslage im Angebot, die alle nur wenige Kilometer von den Grenzen zu den Bundesländern Sachsen (Iser- und Riesengebirge) beziehungsweise Bayern (Böhmerwald) entfernt liegen. Skipässe in diesen Gebieten kosten pro Tag zwischen 11 und 22 Mark.

Autofreie Straßen, 25 Kilometer Skipisten und 40 Kilometer Langlaufloipen gibt es beispielsweise im tschechischen Wintersportort Spindleruv Mlyn (Spindlermühle) im Riesengebirge, 150 Kilometer nördlich von Prag. Hier kann man das komfortable Drei-Sterne-Haus „Montana“ mit Halbpension bei ITS (51140 Köln) bereits für 350 Mark pro Woche buchen.

Auf der polnischen Seite liegt mit der Schneekoppe (1603 Meter) der höchste Berg des Riesengebirges, an dessen Fuß die lediglich 300 Kilometer von Berlin entfernten Skiorte Karpacz (Krummhübel) und Szklarska Poreba (Schreiberhau) zahlreiche Wintersportmöglichkeiten bieten. Der Polenspezialist Polorbis (Hohenzollernring 99, 50672 Köln, Tel. 0221/951 53 40) berechnet für einwöchige Arrangements mit Halbpension von 315 Mark an.

Quartiere in Polens bekanntestem Skiort Zakopane in der Tatra, dessen Pisten 800 bis 2000 Meter über dem Meer liegen, offeriert ITS zum Wochenpreis von 230 Mark an, Polorbis führt das Vier-Sterne-Hotel „Kasprowy“ in seinem Katalog für 360 Mark. Die Kosten für die individuelle Anreise und den Skipaß sind bei ITS und Polorbis grundsätzlich nicht im Preis enthalten.