Fremde Berater

„Good old England“ hat schon bessere Tage erlebt: In der Zeit des Kalten Krieges sorgte sich 007-Agent James Bond um die Kronjuwelen; heute greift die königliche Palastverwaltung auf die Dienste der Manager von Mickymaus zurück. Denn die Diamanten sollen im Zeitalter der Freizeitparks massenwirksam und spektakulär präsentiert werden. Im März wird im Londoner Tower die Ausstellung „Das Juwelenhaus“ eröffnet. Ein Video über die Krönungszeremonie von 1953 am Eingang soll die Spannung der Besucher steigern. Welch wunderliche Vorstellung der Amerikaner – während die englischen Massenblätter die Affären im englischen Königshaus ausbreiten, soll ein dreißig Jahre alter „Wochenschau“-Bericht die Neugierde des Europäers wecken. Kein Wunder, daß der Euro-Disney-Park rote Zahlen schreibt...

Nachfolge

Personalfragen gehören zu den wichtigsten eines Wahljahrs, zumal dann, wenn Veränderung in der Luft liegt. Von Bonn, Magdeburg oder München mal abgesehen, Brüssel zum Beispiel: Am 6. Januar 1995 endet die Amtszeit der jetzigen Europäischen Kommission und damit auch die der beiden deutschen Kommissare, Bangemann (FDP) und Schmidhuber (CSU). Die Bonner Frage lautet: Wer entscheidet über die Nachfolge – und wann? Die SPD fordert, damit bis nach der Bundestagswahl am 16. Oktober zu warten, verständlicherweise. Sie geht davon aus, daß sie danach mitzureden hat. Mit Heidemarie Wieczorek-Zeul hätte sie eine passable und sachkundige Kandidatin, selbst wenn die ehrgeizige Dame anders plant. Doch das Thema könnte sich erledigen. Daß der neu gestylte Kanzler zu so viel Zurückhaltung bereit sein wird, ist unwahrscheinlich. Er hat sich bisher geweigert – entgegen dem Vorbild der Vorgängerregierung –, ein Oppositionsmitglied nach Brüssel zu schicken. Warum sollte er die SPD ausgerechnet jetzt bedienen? Schließlich könnte die allzeit wehleidige FDP das schon wieder als „falsches Signal“ verstehen. Das fehlte ihm gerade noch.

Mit Stil

Zwei Wochen nach der Präsidentschaftswahl fanden die Finnen eine Anzeige in der Zeitung. Und zwar wandte sich die unterlegene Bewerberin, Verteidigungsministerin Elisabeth Rehn, an die Wähler mit einem großen Dankeschön: „Was geschah, war etwas Großes. Die erste Frau wurde nicht ins höchste Amt der Republik gewählt, diesmal nicht. Doch es war das erste Mal, daß die Menschen Finnlands in ihrer Unterstützung für einen Kandidaten derart viele Grenzen überschritten haben. Über die Geschlechtergrenzen, über die Generationsgrenzen, über die geographischen Grenzen, über die Parteigrenzen, über die Sprachgrenzen. Die Menschen erwiesen sich als genauso aufgeklärt und tolerant, wie ich es im Wahlkampf behauptet hatte. Von Herzen Dank.“ Eine Anregung für den Verlierer der Bundestagswahl Ende Oktober?