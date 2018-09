Von Janusz Tycner

Riga

Es gibt Erfreuliches aus Lettland zu berichten. Da ist vor allem Riga. Die alte Hansestadt, zuweilen ihrer prächtigen Jugendstilbauten wegen "Klein-Paris" genannt und im vergangenen halben Jahrhundert zu einer schäbigen sowjetischen Provinzstadt verkommen, gewinnt wieder Flair. Vergessen die armseligen Auslagen in den Schaufenstern. Verschwunden jene wutschnaubenden Megären, die sich zur Zeit der Sowjets ungestraft Verkäuferinnen nennen durften. Angenehm verwandelt die ehemals trostlosen Restaurants und Cafés.

Keine Rotarmisten sind zu sehen, demontiert worden sind die meterhohen Barrikaden rings um den Altstadtkern, vor denen 1990/91 russische Panzer zum Stehen gebracht werden sollten. Vorbei die Zeit der Volksfront, die Lettlands Freiheit erzwang; vergangen die Augenblicke des patriotischen Freudentaumels. Pragmatiker haben Volkstribune in den Schatten gestellt.

Mit der Wiedergewinnung staatlicher Souveränität ist den Letten ein historisches Bravourstück gelungen. Der Schwung, mit dem sie sich nun daran machen, ihr Haus neu zu ordnen, könnte ihnen in ein oder zwei Jahren die Anfänge eines wirtschaftlichen Aufschwungs bescheren. Der Auftakt jedenfalls ist vielversprechend, und das in einem Land, in dem die Sowjetunion eine Wirtschaftsstruktur hinterlassen hat, die nur auf die eigenen Bedürfnisse ausgerichtet war. Veraltete, die Umwelt zerstörende Großbetriebe bekamen ihre Rohstoffe aus dem Osten und lieferten ihre Produkte dorthin.

Seit Mitte 1992 durchläuft Lettland eine marktwirtschaftliche Roßkur. Preise wurden freigegeben, die Subventionen für Mieten, Energieträger und den öffentlichen Verkehr verringert. Die Inflation konnte 1993 von 400 auf zirka 35 Prozent gedrückt werden, dank der massiven Drosselung des Haushaltsdefizits und einer restriktiven Geldmengensteuerung durch die unabhängige Zentralbank.

Im Frühjahr 1993 gab sich Lettland mit dem Lat eine im Inland und Ausland konvertierbare Währung, die sich als bemerkenswert stark erwiesen hat. Mitte September 1993 kostete ein Lat 2,60 Mark, Mitte Februar 1994 lag der Kurs bei 2,90 Mark. Seine Stärke verdankt das neue Geld den nach Lettland strömenden Dollar der Auslandsletten, der Touristen, vor allem aber großen Devisenbeträgen aus Weißrußland, Rußland und der Ukraine. Hohe Zinsen und ausgesprochen laxe Devisenbestimmungen laden zum Geldwaschen geradezu ein.