Von Markus Fels

Das Arbeitsamt hat einen zu kleinen Parkplatz. Das merkt man gleich. Neuankömmlinge parken in den Nebenstraßen. Sie beschweren sich nicht, sie denken kaum darüber nach. Es geht ja auch ein Trost davon aus: Allein ist man hier nicht.

Einmal ist es das erste Mal. Andere hatten entschieden, mir über Nacht den Stuhl vor die Tür gesetzt, und nun sollte ich auf einem der modernen Stahlstühle des Arbeitsamtes Platz nehmen.

Die Vorurteile werden bereits innerhalb der ersten Viertelstunde bestätigt: Nummern ziehen, lange Gänge, Getuschel über die bevorstehende Kaffeepause. Und insgesamt hat man den Eindruck, betreut zu werden. Immer freundlich und abweisend.

Eine Haltung schlägt mir entgegen, die mich an die wunderbare Betreuung meiner Großmutter im Altersheim erinnert. Die Betreuer hatten immer so einen selbstsicheren Eindruck vermittelt. Zwar müsse jeder am Ende des Lebens sterben, doch gebe es gute Chancen, noch eine gewisse Zeit zu leben. So ist es auch hier. Ich kann sicher sein: Hier wird meine Arbeitslosigkeit verwaltet.

Mein Blick fällt auf ein Werbeplakat an der Wand: Escom macht mobil. Eine junge Frau mit kurzem Rock bedient ihren Laptop. Souverän und erfolgreich. Ach ja.

Meine Sachbearbeiterin sitzt zwischen schwarzen Plakaten. Sie zählt zu den unverbrauchten Kräften, die den Geist der Verwaltung tragen und noch gefördert werden sollten. Ihr Blick ist routiniert betrübt. Mit welcher Einstellung betritt sie tagtäglich den Ort ihres beruflichen Glücks? Das tausendmal eingeübte Fragen nach Personalien, schnell, effektiv und unbürokratisch soll gearbeitet werden. Sie schenkt mir ein Lächeln, als ich ihren Raum verlasse. Der erste Teil des Falles, der ich bin, ist erledigt. Man zieht seine Nummer. Keine Bevorzugung. Nein, hier geht alles objektiv zu und wird durch Gesetz legitimiert. Zwei Stunden habe ich nun gewartet, noch immer bin ich unsicher, ob dies üblich ist oder nicht.