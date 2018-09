Von Viola Roggenkamp

Beginnen wir mit einem Witz. Was sagt die Frau nach dem Sex zu dem Mann an ihrer Seite? Den kennen Sie schon? Um so besser. Die Französin sagt: Chéri, du bist ein wundervoller Liebhaber. Die Jüdin: Ich hätte einen Pelzmantel verlangen sollen. Die Deutsche: Welch eine Autorität! Wirklich meisterhaft! Die Engländerin: Na also, geht es dir jetzt besser? Und erdacht wurde der Witz sehr wahrscheinlich von einem Italiener. Der europäische Mann definiert sich und seinen Nachbarn über das, was er für Besitz hält, in diesem Fall die Frau an seiner Seite.

Das jedoch ist es nicht, was Peter Collett problematisch findet. Der Autor des Buches „Der Europäer als solcher...“ (Ernst Kabel Verlag, Hamburg 1994) wurde vor 48 Jahren in Sambia geboren und lebt seit 25 Jahren in England. Er lehrt Psychologie an der Universität Oxford und hat das Verhalten der Männer in Süd-, Nord-, West- und Osteuropa miteinander verglichen, ihre Körpersprache, ihren Humor, ihre Flüche und ihr Achselzucken. Collett glaubt, mehr Kenntnis über die kulturellen Eigenarten garantiere den Frieden im europäischen Haus. Versuchen wir es, und fangen wir mit etwas ganz Leichtem an: dem „Nick-Schüttel-Code“ und dem „Senk-Werf-Code“.

Stellen Sie sich vor, Sie kommen aus Elmshorn oder aus einem Ort in Portugal, es darf aber auch St. Petersburg oder Rostock sein, in jedem Fall gehören Sie zur Nick-Schüttel-Fraktion. Sie fragen einen türkischen, sizilianischen oder griechischen Polizisten, ob Sie Ihr Auto dort parken können. Der Polizist wirft seinen behelmten Kopf zurück in den Nacken und senkt ihn wieder. „Na gut“, denken Sie, „dann kann ich meinen Wagen da ja stehenlassen.“ Was Sie offenbar nicht wußten: Es wurde Ihnen ein klares Nein entgegengeworfen.

Das wußten Sie schon? Daß allerdings in Neapel sowohl der Nick-Schüttel- als auch der Senk-Werf-Code benutzt wird, wußten Sie noch nicht. Und der Roll-Werf-Code? Das Kopfwackeln von Schulter zu Schulter? Das heißt einverstanden. Aber nur in Bulgarien.

Ginge es bloß um Mißverständnisse oder Unkenntnis, der europäische Zustand wäre erträglich. Es geht indessen um die festgefügte Meinung über den anderen. Nur die ist allen gemeinsam, nur darin, wodurch sie sich zu unterscheiden glauben, gleichen sich alle: Sie sind besser. Aufklärung würde hier nur schaden. Die selbstbestätigende Kraft der Vorurteile wäre hin. Die Hölle, so heißt es, sei ein Ort, „wo die Franzosen als Ingenieure arbeiten, die Briten als Köche, die Deutschen als Polizisten, die Russen als Historiker und die Amerikaner als Liebhaber“; letztere gehören ja zum Glück nicht zu Europa. Es ist immer auch etwas dran an solchen Klischees. Sehen wir bloß auf den Deutschen als Polizist. Das brisante an diesem Witz ist nämlich, daß alle anderen in der Hölle tun müssen, was sie am schlechtesten können. Auch dieser Witz kommt wahrscheinlich nicht aus deutschen Landen.

Die Engländer erzählen Witze über die Iren, die Franzosen und Holländer lachen über die Belgier, die Schweden über die Finnen, die Westdeutschen machen Witze über die Ossis. Nur die Juden erzählen Witze über die Juden. Aber warum brauchen die Engländer die Iren und die Schweden die Finnen, die Westdeutschen die Ossis oder die Mailänder ihre Sizilianer? Damit sie sich ein bißchen besser fühlen als unter ihresgleichen.