Eine Ära geht zu Ende“, auch wenn Helmut Kohl wider Erwarten in sein Amt zurückkehren sollte. Er wäre dann nur noch ein Schatten seiner selbst. Nicht als der zivile Europäer, der er heute noch ist, bliebe er präsent, sondern als der Geschichtspädagoge von Gnaden seiner späten Geburt. Was bleibt, so oder so, ist die Neue Wache in Berlin.

„Es war eine schöne Zeit“, die Jahre zwischen der ersten und der zweiten Wende. Als Kohl 1982 die Angebotsorientierung auch auf dem „moralischgeistigen“ Gebiet ausprobieren wollte, kam das neokonservative Rezept schon zu spät. Mit der Inszenierung von Bitburg fiel er bei einer Bevölkerung durch, die die Mentalität der fünfziger Jahre gerade abgestreift hatte. Statt dessen machte die Bundesrepublik mit Streitkultur, Wertewandel und anderem Pipapo so große Fortschritte in ihrer politischen Zivilisierung, daß am Ende des Jahrzehnts selbst Lafontaines „ökologischer Umbau der Industriegesellschaft“ mehrheitsfähig geworden war, beinahe.

„Es war eine schreckliche Zeit“, diese letzten Jahre, die eine Revolution zur Wende verkommen ließen, die den Enthusiasmus der ersten Stunde vergessen, den historischen Augenblick einer im Laufschritt eroberten Freiheit dem nationalen Gedächtnis entgleiten ließen. Kohl war eingezwängt zwischen Genscher, dem wiedergeborenen Hallenser, der den Genscherismus liquidierte, und Schäuble, dem gefährlichen Nationalkonservativen, der die staatliche Einigung administrativ abwickelte. Zwar hat er die außenpolitische Gunst der Stunde aus der Perspektive des Wahlkämpfers innenpolitisch abkassiert, aber darüber die Stunde der republikanischen Neugründung verpaßt. Sein bleibendes Verdienst: daß er, und darin den gewendeten 68ern intellektuell überlegen, an den Elitennationalismus, der die moralische Lücke schließen soll, nicht glaubt, immer noch nicht glaubt; sonst hätte er ihm nicht mit Heitmann die Krone aufsetzen können.

„Was danach kommt, kann nur schrecklich werden“, ein Maunz-Schüler im Amt des Bundespräsidenten; die europäische Fahne, die Kohl immerhin hochgehalten hat, nun sinkend; die deutsche Außenpolitik kernig, von Bahr zu Baring fortschreitend; Ethnopluralismus in den klugen Köpfen und in den verwahrlosenden Städten die Segregation.

„Was danach kommt, könnte nur besser werden“, wenn Heiner Geißler, der von heute, versteht sich, den Parteivorsitz der CDU und Lothar Baier die Feuilletonredaktion der FAZ übernähmen, wenn die Redlichkeit eines Jochen Vogel nicht gegen die Qualifikation zum Bundeskanzler spräche und wenn eine künftige Regierung sich dessen erinnerte, daß es nicht ein „von bürokratischen Fesseln befreiter“ Kapitalismus gewesen ist, der sich in der Systemkonkurrenz mit dem Staatssozialismus durchgesetzt hat, sondern – wie es in einer glücklichen Minute der Weltgeschichte wenigstens scheinen konnte – der mit demokratischen Mitteln sozialstaatlich bezwungene Kapitalismus.

Ehrlich, Kohl hat mich mit der (alten) Bundesrepublik versöhnt. Versöhnt vor allem durch das, was er mit einer gewissen schwerfälligen Leiblichkeit und seinem unbeholfenen Lächeln nicht ist und nicht verkörpert – nicht den sublimierten deutschen Geist von Siedler & Fest, nicht die unpolitische Innerlichkeit und den Dostojewskij-Blick der ostdeutschen Intelligenz, weder die schnarrende Selbstidealisierung und den Herrengestus der nachgewachsenen Jungkonservativen, ihren Sinn für Tiefe und den hohen Ton, noch die falschen Kontinuitäten zwischen preußischer Vergangenheit und mitteleuropäischer Zukunft. Kohl ist weder gefährlich noch einschüchternd. Er ist repräsentativ ohne Repräsentation. Er ist die verkörperte Entwarnung und hätte einen Heine nicht um den Schlaf gebracht.

So könnte uns einzig sein unschätzbarer Vorzug, so gar nicht zum Vorbild zu taugen, zum Nachteil gereichen.