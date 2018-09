Von Thomas Hanke

Was geschieht, wenn die Gruppe der sieben reichsten Industrieländer (G-7) die Arbeitslosigkeit entdeckt? Sie tut, was sie immer tut: Sie plant ein Gipfeltreffen, für diesen Fall einen Beschäftigungsgipfel. Nach dem Willen der sieben Staats- und Regierungschefs sollte die G-7 schon im vergangenen Herbst der Erwerbslosigkeit die Zähne zeigen. Nun findet das Ereignis erst Anfang nächster Woche statt, in Detroit, und heißt etwas bescheidener "Beschäftigungskonferenz".

Zwar reisen nicht die Regierungschefs an, doch aus der Bundesrepublik fliegen immerhin die Minister für Wirtschaft, Finanzen und Arbeit, Günter Rexrodt (FDP), Theo Waigel (CSU) und Norbert Blüm (CDU), in die Hauptstadt der amerikanischen Autoindustrie. In Bonn warnte man prophylaktisch davor, allzu große Erwartungen an die Veranstaltung zu knüpfen: Es gehe um Meinungs- und Erfahrungsaustausch, nicht um gemeinsame Initiativen.

Die Warnung ist schon deshalb berechtigt, weil die Konferenz trotz des brisanten Themas eher nachlässig vorbereitet wurde. Nicht nur in Bonn, sondern auch andernorts waren die teilnehmenden nationalen Ministerien noch in dieser Woche voll damit beschäftigt, ihre Positionen erst einmal untereinander abzustimmen. Die Amerikaner verschickten erst vor kurzem als Diskussionsgrundlage ein dünnes Thesenpapier.

Dennoch könnte es eine lebhafte Debatte geben, schon deshalb, weil die Amerikaner "das kontinentaleuropäische Muster unflexibler Verfahren der Lohnfestlegung und Beschäftigungsregeln" verantwortlich machen für die Jobkrise auf dem Alten Kontinent. In den Vereinigten Staaten dagegen seien allein in den achtziger Jahren rund vierzig Millionen Arbeitsplätze entstanden. Die eigene Politik, "Arbeit der Disziplin der Marktkräfte zu unterwerfen", sprich Billigjobs zu erzwingen, weil das soziale Netz nicht trägt, wird als beispielhaft gerühmt. Diese These spaltet das deutsche Dreigestirn: Während Blüm sich herausgefordert sieht, die Tarifautonomie und den sozialen Frieden zu verteidigen, bekundete Rexrodts Staatssekretär Johann Eekhoff "großes Interesse an den amerikanischen Erfahrungen". Waigel will sich mit der Position, "daß jedes Land seine spezifischen Probleme mit seinen eigenen Mitteln bekämpft", elegant aus der Affäre ziehen.

Den Hinweis, daß Deutschland wohl kaum das völlig anders geprägte amerikanische Tarif- und Sozialsystem nachahmen könne, läßt Eekhoff nicht gelten: Wichtig sei zunächst einmal, daß die Amerikaner bewiesen hätten, "daß man mit Niedriglohnjobs Beschäftigung schaffen kann". Einen Teil dieser Erfahrung könne man durchaus auf Deutschland übertragen: beispielsweise, indem man niedrigere Löhne als heute erlaube und durch einen staatlichen Zuschlag an Sozialleistungen ergänze.

Die drei aus Bonn werden sich in Detroit argwöhnisch beäugen: Auf deutschen Wunsch hin werden die nationalen Delegationen sich nicht auf verschiedene Diskussionszirkel verteilen. An jeder der vier Arbeitsgruppen kann deshalb das deutsche Ministergespann vollzählig teilnehmen. Daß man auf diese Weise die knappe Zeit nicht effizient nutzt, nehmen die Bonner hin: In Wahlkampfzeiten sitzt die Angst vor Extratouren des Kollegen von der anderen Partei offenbar tief.