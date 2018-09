Inhalt Seite 1 — Show ohne Grenzen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Christian Tenbrock

Drei Jahrzehnte war Walter Cronkite Amerikas Mister Fernsehen. Als anchorman der Abendnachrichten von CBS präsentierte er seinem Publikum die Vereinigten Staaten und die Welt, vom Koreakrieg bis zum Mord an Kennedy, von der Mondlandung bis nach Watergate. "So sind die Dinge, guten Abend", pflegte Cronkite seine Sendung zu beenden.

Jetzt ändern sich die Dinge. Nichts werde so bleiben, wie es war, verkündete der alte Fernsehmann vergangenen Monat in einem Studio in Los Angeles, als er – für ein gutes Honorar – den multimedialen Durchbruch der kalifornischen Software-Schmiede Oracle vorstellte. Interaktives Fernsehen wurde plötzlich Wirklichkeit.

Als wohl erstes Unternehmen der Welt hat Oracle Betriebssysteme entwickelt, die es dem Zuschauer zu Hause möglich machen, mit dem Fernsehgerät Filme abzurufen, einzukaufen, Botschaften mit Freunden auszutauschen oder eine Pizza zu bestellen. Die Software des Unternehmens sorgt dafür, daß Video, Audio und andere Daten in Hochleistungscomputern gespeichert, von dort an die einzelnen Kunden verteilt und von diesen problemlos empfangen werden können. Schon in wenigen Wochen will der Telekommunikationsriese Bell Atlantic mit Oracles Hilfe einen Großversuch im Bundesstaat Virginia starten. Zur Jahrtausendwende werden dann die meisten Amerikaner interaktiv verkabelt und verknüpft sein, sagt Oracle-Chef Lawrence Ellison voraus.

Das ist eine gewagte Prognose. Aber immerhin hat es Ellison geschafft, sich im Kampf um Strategien und Standards für die Ausstattung der multimedialen Ära vorübergehend an die Spitze zu setzen – noch vor dem bislang so dominanten Rivalen Microsoft. Bis vor kurzem baute der zum Milliardär gewordene Sohn armer russischer Immigranten ausschließlich auf den Verkauf von Software für die Verarbeitung von firmeninternen Daten. Mit einem Jahresumsatz von rund 1,5 Milliarden Dollar wurde Oracle in dieser Sparte zur Nummer eins. Auch in Deutschland liegt das Unternehmen vorn.

So bekannt wie Microsoft mit seiner Software für den PC-Massenmarkt ist Oracle freilich nicht. Dies soll nun anders werden. "Der Unterschied zwischen der PC-Welt und der interaktiven TV-Welt liegt darin, daß jedermann verbunden ist. Dies schafft eine völlig neue Geschäftsgrundlage", meint Ellison. Zwar kündigte Microsoft an, demnächst etwas Ähnliches wie Oracle auf den Markt zu bringen. Dennoch werden für den Bau der Datenautobahn der Zukunft, die einmal Konsumenten weltweit mit jederzeit abrufbaren Informationen versorgen wird, die Karten neu gemischt. Die technischen Probleme sind dabei immens. Telephon- und Kabelgesellschaften müssen die eigentliche Autobahn errichten. Hardware-Firmen wollen Zusatzgeräte entwickeln, die aus dem "dummen" Fernsehgerät der Gegenwart eine intelligente Multimedia-Maschine machen. Computer mit einer riesigen Speicher- und Sendekapazität sind nötig, um eine ungeahnte Masse an Daten zu verarbeiten, die unter Umständen von Zehntausenden Kunden gleichzeitig abgerufen wird. Und schließlich gilt es, eine Software anzubieten, die es auch solchen Laien möglich macht, sich im interaktiven Daten-Dschungel zurechtzufinden, die heute noch Schwierigkeiten dabei haben, einen Videorekorder zu bedienen.

Gerade der Bau elektronischer Videotheken – die Grundlage für das Großgeschäft mit video on demand – macht deutlich, welche Hürden zu überwinden sind. Ein gängiger Personalcomputer hat nicht genügend Kapazität, um nur einen einzigen Film zu speichern. Die neuen Wundergeräte, die derzeit unter anderem von IBM, AT & T, Digital Equipment, Silicon Graphics und Sun Microsystems entwickelt werden, müssen aber mindestens ebenso viele Streifen vorrätig haben wie eine herkömmliche Videothek – und gleichzeitig in der Lage sein, die populärsten Filme tausendfach zur selben Zeit zu senden. Oracle gibt vor, dieses Problem zunächst mit Superrechnern vom Schlage der massively power Computer lösen zu können, Maschinen, in denen tausende Mikroprozessoren nebeneinandergeschaltet sind. Sie werden unter anderem von nCube gebaut, einer Firma, in die Oracle-Chef Ellison einige Dutzend Millionen Dollar investiert hat. Der stärkste nCube-Computer arbeitet zweihundertmal schneller als der derzeit leistungsfähigste Rechner von IBM.