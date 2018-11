Dein Atem verpestet die reine Luft, deine zuckenden Lider verraten die Niedertracht deiner Seele, und jedes einzelne deiner Haare steht für ein Verbrechen So stand es am 5. November 1792 auf den knallroten Plakaten, die ein "amphibisches Lebewesen" namens Polyme in den Straßen von Paris hatte kleben lassen Öffentlich forderte Polyme den Angeschuldigten zum Duell. Der hatte freilich an diesem Tag gegen andere Gegner anzutreten: Maximilien de Robespierre mußte im Konvent einen Generalangriff der Girondisten parieren. Er wurde politischer Tagessieger, und in seiner Rede prägte er die Formel, die künftig dem Terror die Pforten öffnen sollte: "Man kann keine Revolution ohne Revolution machen Ein schlimmer Tag für Polyme, schlimmer, als zu ahnen war.

Eifrige Flugschriftenleser und Theaterbesucher dürften ohne große Mühe das Anagramm "Polyme" entschlüsselt haben, es stand für Olympe: Olympe de Gouges, femme galante, stadtbekannt, von "strahlender Schönheit", Kurtisane und Schriftstellerin. Das illegitime Adelskind aus Südfrankreich bewegte sich mittlerweile gekonnt in der Gesellschaft von Paris und war, quasi über Nacht, zu beachtlichem Reichtum gekommen. Schon kurz vor ihrer Attacke gegen Robespierre hatte sie einen anderen "Schädling der Menschheit", Jean Paul Marat, schriftlich erdolcht. Ihr Freund, der berühmte Schriftsteller Louis Sebastien Mercier, mahnte sie zur Vorsicht, aber in der ihr eigenen Mischung aus Mut und Geltungsdrang, aus Enthusiasmus und Selbstüberschätzung zog sie eigenwillig ihre publizistische Bahn, ein Leben gegen die geradezu biblische Maxime der Revolution: "Die Frau schweige im Konvent".

Dagegen warf sie voller Leidenschaft ihr Wort der Vernunft in die Waagschale: "Die Frau hat das Recht, das Schafott zu besteigen; gleichermaßen muß ihr das Recht zugestanden werden, eine Rednerbühne zu besteigen "

Im September 1791 erschien ihr Manifest "Die Rechte der Frau", ungefähr ein Jahr nach Condorcets Aufsatz über "Die Zulassung der Frauen zum Bürgerrecht". Formal und inhaltlich waren die siebzehn Artikel des Manifests eng an die Erklärung der Menschenrechte angelehnt. Aber Olympe de Gouges gab ihrer revolutionären Schrift schon im Titel eine schwere Bürde mit auf den Weg. Sie adressierte ihr Manifest "An die Königin" und erhoffte in einem naiven Royalismus, den sie nie ganz hinter sich lassen konnte, von der Regentin tatsächlich eine Mitwirkung bei- der "Revolution der Sitten": "Unterstützen Sie, Madame, eine so schöne Sache "

Ambitioniert hat Lottemi Doormann die Lebensgeschichte der de Gouges aufgezeichnet. Entstanden ist eine historische Biographie, die eine ganze Portion Aufmerksamkeit des Lesers verlangt, die ihm nicht gerade wenig an Namen, Fakten, Zitaten und Begriffen zumutet, kurzum: die ihn sehr ernst nimmt. Ohne eine kurze Geschichte der Französischen Revolution ist die "olympische" Biographie eben nicht verständlich zu machen. Zu den Schwierigkeiten eines solchen Unterfangens gehört die Balance zwischen fortlaufender Erzählung und exkursierender Erläuterung. Begriffe müssen geklärt werden, nicht zu kurz, sonst bleiben sie halb verstanden, nicht zu lang, sonst verliert und verwirrt man sich. Lottemi Doormann gelingt der Balanceakt über weite Strecken, bisweilen erwischen wir mit ihr einen Logenplatz fürs revolutionäre Theater. Hin und wieder jedoch stapelt sie die Wissenskisten in aller Eile recht hoch, wenn etwa Montesquieu, Rousseau und Voltaire in kurzen Leitsätzen auf einer Seite referiert werden. Doch allein schon die Widersprüchlichkeit der de Gouges ist durchgängig ein belebendes Moment ihrer Darstellung. Theaterleben, Salonkultur, genug an thematischen Schwerpunkten, mit denen Lottemi Doormann Anschaulichkeit ins komplizierte Handlungsgeflecht der Revolution bringt (Ganz gewiß: nicht nur für jugendliche Leser ) Schlicht überzeugend erscheint die kritische Nähe der Autorin zu ihrer Heldin. Ohne die Bedeutung der frühen Frauenrechtlerin zu schmälern, attestiert sie ihr "provozierenden Geltungsdrang" und "überaus oberflächliche Arbeitsweise". Der Respekt vor ihrer Vitalität braucht keine Politur.

Im Jahre des Terrors erinnerten sich die Jakobiner an Olympes aggressive Schriften gegen Marat und Robespierre, an ihre Freundlichkeiten gegenüber Ludwig und Marie Antoinette, an ihre Nähe zu den Girondisten. Olympe de Gouges wird verhaftet, ihre Wohnung durchsucht, aber sie wird nicht kleinlaut. Erneut läßt sie ein rotes Plakat kleben, das Revolutionstribunal sei nichts als ein "verbrecherisches Blutgericht", und sie höhnt: "Euer Zögern, was mein Todesurteil betrifft, wird mir eines Tages interessanten Stoff für ein Drama liefern Sie hätte es gleich schreiben sollen, denn drei Monate später, am 3. November 1793, rumpelt ihr Karren durch Paris, sie sitzt "gegen die Fahrtrichtung", die Hände auf dem Rücken gefesselt, weiße Haube, nackter Hals. Fünf Tage später folgt ihr Manon Roland, auch eine, die selbst denken wollte. Reinhard Osteroth Die Lebensgeschichte der Olympe de Gouges Beltz & Gelberg Verlag, Weinheim 1993; 19 80