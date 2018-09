Teheran

Eine Vielzahl von Machtgruppen nimmt Einfluß auf die Politik. Doch wer regiert den Iran?

Von Michael Lüders

Doch welche Probleme sind damit gelöst? Die Grenzen zwischen islamischer Tradition und westlicher Moderne verlaufen mitunter fließend und oft sehr hart. Ist es eine Lösung, Frauen in den Tschador zu zwingen und zu jubeln: Hurra, wir sind islamisch?

Der charmante Mittvierziger lächelt, als gäbe es keine Widersprüche, keine Brüche, auch nicht in seiner eigenen Biographie. Larijanis Vater ist ein angesehener schiitischer Geistlicher, er selber hat in Mathematik promoviert, im kalifornischen Berkeley. Er ist Abgeordneter im iranischen Parlament und außenpolitischer Berater der Regierung.

"Nehmen wir an, eine Frau in Amerika würde oben ohne eine Bank betreten. Oder eine Frau wollte unten ohne Bill Clinton interviewen. Mit Sicherheit würde die Polizei einschreiten. Wir glauben, daß die Regierung das Recht hat, bestimmte Kleidungsvorschriften zu erlassen. Im Dienst der öffentlichen Moral. Und so, wie Frauen in Amerika nicht einfach nackt herumlaufen dürfen, bitten wir unsere Damen, zusätzlich ein Kopftuch zu tragen."

Vali-ye-Asr bedeutet "Herr der Zeit" und meint den im Jahr 874 in die Unsichtbarkeit entrückten zwölften Imam der Schiiten, der am Tag der Auferstehung die Menschheit erlösen wird. Vali-ye-Asr ist auch der Name einer Hauptverkehrsstraße in Teheran. Doch inmitten brodelnden Lebens findet sich eine kleine Oase der Ruhe, eine unscheinbare Pizzeria, in der weißlivrierte Kellner schwarzverhangene Frauen und ihre männlichen, leger und modisch gekleideten Begleiter bedienen. Neonlampen verströmen fahles Licht und werfen bizarre Schatten. Links vom Eingang, über die ganze Wand, eine Stadtansicht von Manhattan. Auf den großflächigen Fensterscheiben und an der Tür Werbe-Ikonen im Wurlitzer-Design: "Always Coca-Cola". Ein entrückendes Ambiente, fast eine Szene aus dem Film "American Graffiti".