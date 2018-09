Von Antonella Romeo

Während einer Verhandlungspause rufen die drei Jurastudentinnen aus dem Zuschauerraum: "Doktor Di Pietro, Doktor Di Pietro, dürfen wir Ihnen die Hand geben?" Wenige Meter hinter Staatsanwalt Antonio Di Pietro drängt sich das Publikum. Die Leute haben lange Schlange gestanden, um noch einen Platz im Mailänder Gerichtssaal zu finden.

Di Pietro scheint zu diesem Publikum zu sprechen und zu jenem, das zu Hause am Fernseher den Enimont-Prozeß verfolgt Es ist das erste große Verfahren, das den zweijährigen Antikorruptionsermittlungen der Mailänder Staatsanwaltschaft folgt, die im ganzen Lande unter dem Namen Mani pulite ("Saubere Hände") bekannt geworden sind.

Di Pietro pflegt nicht den erhabenen Stil der Jurisprudenz. Seine Fragen an die Angeklagten und Zeugen sind jedermann verständlich: "Aber haben Sie den Verantwortlichen der Partei, bei der Sie Geschäftsführer waren, gesagt, daß es vielleicht nicht angebracht ist, alle diese Tagungen zu organisieren, wenn in der Kasse nur das Geld für ein Pfund Äpfel ist und nicht für ein Kilo?" – "Na klar verstehe ich, daß Sie nicht fragten, warum man Ihnen drei Milliarden Lire für Ihre Partei überwiesen hat: Was das Auge nicht sieht, kann das Herz nicht schmerzen!"

Auch Gherardo Colombo, ein anderer Staatsanwalt der Mani pulite, ist in Italien inzwischen berühmt, mindestens so berühmt wie der Lieutenant der gleichnamigen amerikanischen Fernsehserie. Die Leute halten ihn auf der Straße an, bitten um Autogramme. Er sträubt sich höflich: "Entschuldigen Sie, aber ich bin doch kein Fußballspieler." Und dann fügt er scherzhaft hinzu: "Auch wenn ich es gerne wäre." Seit zwei Jahren kommt Colombo immer weniger dazu, seiner Leidenschaft zu frönen. Bei seiner Arbeit aber muß er sich jetzt um so mehr mit Fußball beschäftigen.

Zum Beispiel mit dem obskuren Einkauf eines Profis durch den AC Mailand (Eigentümer: Silvio Berlusconi). Deswegen läuft ein Ermittlungsverfahren, das dem Gründer der neuen Partei mit dem Fußball-Schlachtruf-Namen Forza Italia ("Italien, sei stark"), Silvio Berlusconi, nicht sonderlich gefällt. Noch weniger gefällt ihm die Untersuchung, die Colombo und zwei Kollegen gerade gegen die Publitalia eingeleitet haben, die größte italienische Agentur zur Schaltung von Werbeanzeigen (Eigentümer: Silvio Berlusconi), die falsche Rechnungen in Milliardenhöhe ausgestellt haben soll.

In seinem Wahlkampf besuchte Berlusconi, dem die drei größten Privatfernsehsender Italiens gehören, in Rom die Aristokratie und das Volk auf dem Markt und ließ alle wissen: "Da gibt es jemanden in der Mailänder Staatsanwaltschaft, der mir politisch schaden will und im Sinne der Kommunisten handelt." Staatspräsident Scalfaro forderte er auf, die Ermittler zu bremsen.