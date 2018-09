Irritierende Zinssignale aus den Vereinigten Staaten sorgten an den deutschen Börsen nicht nur für schwächere Rentenkurse, sondern obendrein auch für deutliche Kursschwankungen bei den Aktien. Aber selbst an Tagen mit schwacher Tendenz wurde die bei 2100 liegend Widerstandslinie des Deutschen Aktienindex (Dax) nicht unterschritten, weil auf ermäßigter Basis recht massive Käufe einsetzten. Sie gingen allerdings nur zum Teil auf die Rechnung echter Anleger, sondern hatten überwiegend spekulativen Charakter. Eine einheitliche Linie hat der Aktienmarkt noch immer nicht erreicht.

Das liegt wahrscheinlich daran, daß sich in diesen Wochen der Wechsel von der Zins- auf die Ertragsorientierung am Aktienmarkt vollzieht. Die Favoriten wechseln. Das geht eindeutig zugunsten der sogenannten zyklischen Werte, also der Aktien solcher Gesellschaften, die von der erwarteten Konjunkturbelebung am ehesten und am meisten profitieren werden. Die Folge: Die Kurse der Automobil-, Chemie-, Stahl- und Maschinenbauaktien liegen in diesem Jahr auf der Gewinnerseite, während Banken, Versicherungen und Versorger seit Jahresbeginn deutlich nachgegeben haben. Abschlüsse der Banken enthalten für die Börsianer offensichtlich keine verwertbaren Neuigkeiten mehr. Ihr Augenmerk richtet sich jetzt auf die Großchemie-Ergebnisse, weil sie Hinweise auf die künftige Entwicklung geben. Die Analysten sehen der Zukunft der deutschen Großchemie mit großem Optimismus entgegen und prophezeien der Branche für die nächsten Jahre eine hohe Gewinndynamik.

Ähnlich wird die Situation bei den Autowerten beurteilt. Trotz Dividendenlosigkeit kann es sich Porsche offensichtlich leisten, das Kapital zu erhöhen. Allerdings wird die Sportwagenschmiede vermutlich für 1993/94 auf die Vorzugsaktien die Mindestdividende von 2,50 Mark geben. Bei BMW dürfte die angekündigte Kapitalaufstockung kaum auf nennenswerte Schwierigkeiten stoßen. Zum einen werden die Mehrheitsaktionäre, die Quandt-Erben, ihren Kapitalanteil halten wollen, zum anderen sind die Kurse für die jungen Stamm- und Vorzugsaktien so niedrig festgesetzt worden, daß selbst bei einer Börsenschwäche noch ein positiver Bezugsrechtwert übrigbleiben dürfte.

Auch wenn der Siemens-Kurs in dieser Woche die Marke von 700 wieder erreichen konnte, gilt die Aktie als vernachlässigt. Das liegt in erster Linie daran, daß auf der letzten Hauptversammlung den Aktionären wenig Aussicht auf einen steigenden Gewinn für das laufende Geschäftsjahr gemacht worden ist. KW.